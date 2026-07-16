Así fue el reencuentro en vivo de Marley con Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news

El conductor y el productor se volvieron a ver las caras al aire en plena emisión de un programa televisivo.

Marley y Nicolás Occhiato volvieron a mostrarse juntos públicamente después de la polémica que involucró a Florencia Peña y la salida de la conductora de Luzu TV. El encuentro ocurrió durante una cobertura vinculada al Mundial 2026 y dejó una imagen que rápidamente llamó la atención: ambos conductores aparecieron relajados, conversando y dejando atrás las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento.

La escena se produjo cuando Marley se encontraba grabando una nueva edición de Por el Mundo junto a Vicky Xipolitakis y coincidió con Nicolás Occhiato tras el partido de la Selección argentina. El conductor del canal de streaming había viajado nuevamente a Estados Unidos para acompañar al equipo nacional en la semifinal frente a Inglaterra y, al salir del estadio, se encontró con Marley y Marcos Giles .

Durante el intercambio, Marley presentó la situación al aire con naturalidad: “Estamos con Nico Occhiato y con Marcos Giles” , dando paso a una charla donde predominó el buen clima. Lejos de mostrarse incómodos por el conflicto mediático que había atravesado a Peña, Occhiato y el entorno de Luzu TV, ambos hablaron sobre la experiencia mundialista y compartieron bromas frente a las cámaras.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Nico Occhiato explicó cómo decidió viajar a último momento para ver a la Selección argentina. “ Fue una locura. Yo estaba en Buenos Aires, me tomé un avión y me vine solo, menos mal. Saqué todo, sin saber nada, para volver un día después de la final ”, relató. Además, todavía emocionado por los festejos, agregó: “ Fue impresionante. Este grupo de jugadores es una locura, se lo tenemos que agradecer de por vida ”.

El encuentro también tuvo un momento distendido cuando Occhiato le preguntó a Marley por su nuevo corte de pelo. Entre risas, el conductor respondió: “Fue una promesa, pero se pasaron. La realidad es que me distraje un poco cuando me estaba cortando y la peluquera me cortó de más” . La escena funcionó como una señal pública de que el vínculo entre ambos continúa siendo cercano, pese al ruido generado alrededor del conflicto con Florencia Peña.

Flor Peña reveló cómo está su relación con Nico Occhiato

Florencia Peña volvió a hablar del conflicto que atravesó tras la fake news sobre Jorge Messi y contó detalles de su actual vínculo con Nicolás Occhiato. La actriz aseguró que ambos retomaron el diálogo después de semanas de tensión y explicó también por qué Marley decidió no salir públicamente a defenderla durante el momento más difícil.

En una entrevista con Sálvese quien pueda (SQP), Peña aseguró que atravesó un período de mucho impacto emocional luego de la polémica generada por la información falsa difundida al aire de Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi. “Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma”, expresó la actriz al recordar los días posteriores al escándalo.

La artista explicó que necesitó alejarse de la exposición pública y refugiarse en su familia. “Necesitaba respirar un poco, curtir a mis afectos que también estaban un poco afectados por todo lo que había pasado. Necesité salir poco de mi casa, estar mucho con mis hijos, con mi mamá, mi hermana y mi marido”, contó. Sus declaraciones reflejaron el impacto personal que tuvo una situación que terminó derivando en su salida del canal de streaming.

Flor Peña habló de cómo quedó el vínculo con Nico Occhiato.

Consultada por Yanina Latorre sobre su relación con Nico Occhiato, Florencia Peña confirmó que pudieron conversar nuevamente y destacó la importancia de ese acercamiento. “Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Y me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno”, afirmó.

Respecto de las versiones sobre un supuesto reclamo económico millonario contra Occhiato y Luzu TV, Peña explicó que sus abogados habían buscado evitar una escalada del conflicto. “Siempre intentaron que hubiera un acercamiento para que no llegáramos a lugares que ninguno quería llegar”, señaló al referirse al trabajo de Fernando Burlando y Juan Tiberio. También aclaró que su intención era encontrar una solución: “Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento”.

La actriz también habló sobre Marley y explicó que nunca interpretó su silencio como una falta de apoyo. Según trascendió, el conductor había intentado funcionar como puente entre ambos lados del conflicto y había contado que mantenía contacto permanente con Peña. “Nunca me enojé con él. Hace 25 años que somos amigos y sé cómo es”, habría señalado la actriz al referirse al vínculo personal que mantienen desde hace décadas.