El representante de la actriz se refirió al conflicto con Nicolás Occhiato y reveló detalles de su futuro en el programa de streaming.

Luego de la polémica que se armó en torno a la difusión de información falsa que afectó a la familia Messi, Florencia Peña estaría muy cerca de volver a Luzu, el canal de streaming de Nicolás Occhiato del que fue desvinculada tras el escándalo.

Quien habló sobre esto fue Fernando Burlando, abogado de la actriz, que rompió el silencio y reveló las conversaciones que mantiene con Occhiato. El abogado fue interceptado por la cronista de DDM luego de haber protagonizado un tenso cruce con Francisco Oneto durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Mariana Fabbiani aprovechó la presencia de Burlando para consultarle por la situación que atraviesa Florencia Peña y las versiones que indican que la actriz podría regresar al streaming. La conductora fue al hueso y le preguntó cómo se encuentra hoy la relación entre Peña y Nicolás Occhiato.

Ante esa consulta, el abogado fue contundente y dejó en claro cuál considera que es la mejor manera de resolver el conflicto: "Si vos me preguntás, la mejor forma de Luzu para terminar este tema es dialogando con Florencia".

En ese sentido, Guido Zaffora agregó información que aseguraba que hay un posible acercamiento entre las partes. "A Florencia le pagaron de un circo y va a ser la primera vez que hable de este supuesto arreglo con Occhiato, porque parece que hubo una llamada y ahí se empezaron a bajar las aguas", expresó.

Luzu estaría intentando que Florencia Peña vuelva a trabajar en el canal, según informó Guido Zaffora: Fernando Burlando, abogado de la actriz, no desmintió la información y le pidió a Occhiato que "se apure un poquito" para cerrar la negociación porque Peña tiene otras ofertas. https://t.co/d2wxRpDmF2 pic.twitter.com/6aGJRa7dJ1

En ese sentido, Burlando se refirió al mal momento emocional que pasó tras el escándalo de la fake news. "Florencia y sus características no van abrazadas de la belicosidad y no estamos en este presente con la mejor Flor; esto lo sufrió y la angustió muchísimo", lamentó en vivo.

¿Florencia Peña le hará juicio a Nico Occhiato? La palabra de su abogado

Desde el piso le preguntaron al letrado si todavía seguía en pie el juicio de Peña hacia el empresario. "Hoy no hay nada. Pusimos mucho énfasis en los momentos iniciales, pero, cuando está la posibilidad de diálogo, a los abogados nos conviene corrernos si nuestro fin es noble", explicó.

Por su parte, Zaffora destacó el gesto de solidaridad que tuvo la actriz con sus compañeros, quienes quedaron sin trabajo luego de la polémica. "Florencia le pagó a todo su equipo del streaming, aunque se quedó sin trabajo, les pagó el mes completo", reveló, y luego sumó información que expone un presunto acercamiento y vuelta al programa: "Me confirman que están hablando el streaming y Florencia Peña para un posible regreso".

"Marley está en el medio. Las charlas no terminaron desde el viernes, que fue la llamada entre Occhiato y Florencia, pero va todo en buen camino para un posible regreso, si es que convencen a Florencia", amplió Guido. El letrado, que estaba muy atento a la información que estaba anunciando el periodista, le habló directamente a la empresa de streaming y su frase alimentó más los rumores de acercamiento entre las partes: "Que se apuren".