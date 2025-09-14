14 de septiembre de 2025 Inicio
Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025

El Xeneize, que busca un triunfo para alcanzar la cima de la zona A, iguala sin goles con el equipo encabezado por Ángel Di María por la fecha 8 del campeonato.

Boca visita a Rosario Central.

Boca visita a Rosario Central.

Boca empata 0-0 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de un partido correspondiente a la fecha 8 del torneo Clausura 2025. El Xeneize busca su cuarto triunfo consecutivo en el campeonato para alcanzar la cima de la zona A, mientras que el Canalla pretende estirar su invicto y lograr la victoria para trepar a las primeras posiciones de la zona B. El árbitro es Facundo Tello.

Rosario Central, con Ángel Di María, recibirá al Boca de Leandro Paredes, desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito
Con los ojos puestos en Russo y el duelo de campeones del mundo, Boca visita a Central

Por su parte, el DT del Canalla, Ariel Holan, resolvió que Gaspar Duarte juegue por Jaminton Campaz contra el Xeneize luego del partido suspendido con Sarmiento en Junín en el entretiempo por las intensas lluvias. De esta manera, Ángel Di María, quien volvió al elenco santafesino en mayo y es su gran figura, se mantiene en el equipo.

El equipo de La Ribera busca derrotar a Rosario Central para llegar a los 15 puntos y compartir el liderazgo de zona A del torneo Clausura 2025 junto a Unión y Barracas Central. El Xeneize acumula tres triunfos, tres empates y una derrota.

En tanto, el equipo de Santa Fe subirá a la cuarta posición de la zona B del torneo junto a Lanús con 13 unidades, aunque todavía debe completar el encuentro suspendido con Sarmiento. Lleva dos victorias y cuatro igualdades.

Rosario Central vs. Boca, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
  • Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
