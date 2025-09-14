Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025 El Xeneize, que busca un triunfo para alcanzar la cima de la zona A, iguala sin goles con el equipo encabezado por Ángel Di María por la fecha 8 del campeonato. Por







Boca visita a Rosario Central. C5N

Boca empata 0-0 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de un partido correspondiente a la fecha 8 del torneo Clausura 2025. El Xeneize busca su cuarto triunfo consecutivo en el campeonato para alcanzar la cima de la zona A, mientras que el Canalla pretende estirar su invicto y lograr la victoria para trepar a las primeras posiciones de la zona B. El árbitro es Facundo Tello.

Por su parte, el DT del Canalla, Ariel Holan, resolvió que Gaspar Duarte juegue por Jaminton Campaz contra el Xeneize luego del partido suspendido con Sarmiento en Junín en el entretiempo por las intensas lluvias. De esta manera, Ángel Di María, quien volvió al elenco santafesino en mayo y es su gran figura, se mantiene en el equipo.

El equipo de La Ribera busca derrotar a Rosario Central para llegar a los 15 puntos y compartir el liderazgo de zona A del torneo Clausura 2025 junto a Unión y Barracas Central. El Xeneize acumula tres triunfos, tres empates y una derrota.

En tanto, el equipo de Santa Fe subirá a la cuarta posición de la zona B del torneo junto a Lanús con 13 unidades, aunque todavía debe completar el encuentro suspendido con Sarmiento. Lleva dos victorias y cuatro igualdades.