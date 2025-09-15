15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Con un mensaje grabado, el presidente Javier Milei confirmó un incremento para dos de los sectores más afectados por sus políticas para el Presupuesto del próximo año.

Por
En la previa de la marcha federal

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

video: cacerolazos en varios puntos de la ciudad durante la cadena nacional de javier milei
Te puede interesar:

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Con un mensaje grabado desde Casa Rosada y no desde el Congreso como es tradición, el mandatario leyó en cadena nacional el proyecto para el año próximo en el que mencionó, entre otros, un aumento en términos reales por encima de la inflación proyectada para el próximo año del 17% para salud, del 8% en educación y un incremento del 4,8 billones de pesos en la partida para universidades nacionales.

El anuncio se realizó en un clima político tenso luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los vetos presidenciales a iniciativas que recomponían partidas en salud y universidades.

Javier Milei

"Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable: como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal", expresó respecto al Presupuesto, el cual, según señaló "presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años".

En ese sentido, explicó que "este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las Universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación".

"Si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano", señaló, en un mensaje que intentó darle una respuesta a los reclamos de los sectores más golpeados desde que inició el gobierno de La Libertad Avanza.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Además, el presidente Javier Milei anunció que se incrementarán en un 5% las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad, luego de los reclamos por un incremento en los haberes jubilatorios y en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El jefe de Estado remarcó el incremento de las partidas de jubilaciones, además de una suba en las de salud y educación: "Este presupuesto le asigna $4,8 billones a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación".

"Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026", añadió sobre las pensiones por discapacidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Ricardo Quintela apuntó contra Javier Milei por los fondos de las provincias: La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece

Quintela apuntó contra Milei por los fondos de las provincias: "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece"

luego de la cadena nacional, javier milei viaja a paraguay para reunirse con santiago pena y dirigentes de ultraderecha

Luego de la cadena nacional, Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Santiago Peña y dirigentes de ultraderecha

La UBA declaró el estado crítico y dispuso medidas de emergencia por la falta de presupuesto

La UBA declaró el estado crítico y dispuso medidas de emergencia por la falta de presupuesto

Trabajadores de la salud y universidades llamaron a movilizar contra los vetos de Milei

Trabajadores de la salud y universidades llamaron a movilizar contra los vetos de Javier Milei

Rating Cero

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Lamine Yamal sorprendió con su fotografía íntima junto a Nicki Nicole.

Lamine Yamal compartió una foto íntima junto a Nicki Nicole: "Solo Dios puede..."

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.

Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..."

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

últimas noticias

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Hace 34 minutos
Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Hace 46 minutos
En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Hace 58 minutos
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Hace 1 hora
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió

Hace 1 hora