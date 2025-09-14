El llamativo caso de un ex San Lorenzo que debutó en la selección de San Marino Después de hacer las inferiores en el Ciclón, el delantero emigró a Italia y recibió la convocatoria. Tiene el pasaporte europeo gracias a su abuelo. Por







El delantero juega en un equipo de la Serie B de Italia. Instagram @fausto.salicioni

Los futbolistas argentinos están presentes en ligas de todo el mundo, incluso en las más exóticas, y lo mismo sucede también a nivel selecciones. En la reciente fecha FIFA de septiembre, un ex San Lorenzo llamó la atención y se volvió noticia al debutar en la Selección de San Marino.

Se trata de Fausto Salicioni, un delantero de 19 años nacido en Río Negro que tiene la nacionalidad sanmarinense gracias a su abuelo, quien nació en ese pequeño enclave en medio del territorio italiano. El martes 9 hizo su debut en la Selección: entró a los 13 minutos del segundo tiempo en un amistoso ante Malta.

Salicioni jugaba en la Asociación Civil Deportiva y Cultural de Profesionales (ADCP) de Viedma y Patagones, donde lo vieron reclutadores de San Lorenzo de Almagro, y en 2020 llegó a la pensión del club de Boedo. Le fue tan bien que tuvo varias convocatorias a la Selección argentina Sub 17.

Fausto Salicioni Instagram @fausto.salicioni

En febrero de este año, con 19 recién cumplidos, emigró a Italia para jugar en la Reserva del Virtus Entella, equipo que acaba de lograr el ascenso a la Serie B. Tras una entrevista en la radio de San Marino, la Selección local lo convocó a varios entrenamientos y finalmente hizo su debut oficial.

Los próximos compromisos de San Marino serán en octubre por las Eliminatorias de la UEFA, donde prácticamente no tiene chances: perdió los cinco partidos que jugó y marcha último en el Grupo H, con una diferencia de gol de -17. Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo El próximo partido de San Lorenzo será el domingo 21 de septiembre a las 14:30, cuando visite a Independiente en el Estadio Libertadores de América por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El siguiente encuentro como local será el sábado 27 a las 16:45 frente a Godoy Cruz.