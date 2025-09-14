14 de septiembre de 2025 Inicio
El llamativo caso de un ex San Lorenzo que debutó en la selección de San Marino

Después de hacer las inferiores en el Ciclón, el delantero emigró a Italia y recibió la convocatoria. Tiene el pasaporte europeo gracias a su abuelo.

El delantero juega en un equipo de la Serie B de Italia.

Los futbolistas argentinos están presentes en ligas de todo el mundo, incluso en las más exóticas, y lo mismo sucede también a nivel selecciones. En la reciente fecha FIFA de septiembre, un ex San Lorenzo llamó la atención y se volvió noticia al debutar en la Selección de San Marino.

Se trata de Fausto Salicioni, un delantero de 19 años nacido en Río Negro que tiene la nacionalidad sanmarinense gracias a su abuelo, quien nació en ese pequeño enclave en medio del territorio italiano. El martes 9 hizo su debut en la Selección: entró a los 13 minutos del segundo tiempo en un amistoso ante Malta.

Salicioni jugaba en la Asociación Civil Deportiva y Cultural de Profesionales (ADCP) de Viedma y Patagones, donde lo vieron reclutadores de San Lorenzo de Almagro, y en 2020 llegó a la pensión del club de Boedo. Le fue tan bien que tuvo varias convocatorias a la Selección argentina Sub 17.

Fausto Salicioni

En febrero de este año, con 19 recién cumplidos, emigró a Italia para jugar en la Reserva del Virtus Entella, equipo que acaba de lograr el ascenso a la Serie B. Tras una entrevista en la radio de San Marino, la Selección local lo convocó a varios entrenamientos y finalmente hizo su debut oficial.

Los próximos compromisos de San Marino serán en octubre por las Eliminatorias de la UEFA, donde prácticamente no tiene chances: perdió los cinco partidos que jugó y marcha último en el Grupo H, con una diferencia de gol de -17.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo

El próximo partido de San Lorenzo será el domingo 21 de septiembre a las 14:30, cuando visite a Independiente en el Estadio Libertadores de América por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El siguiente encuentro como local será el sábado 27 a las 16:45 frente a Godoy Cruz.

