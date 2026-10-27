27 de octubre de 2026 Inicio
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Lula da Silva agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

El presidente electo de Brasil expresó su gratitud al exmandatario argentino, quien lo felicitó luego de su triunfo ante Flávio Bolsonaro, "por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas".

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Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al exmandatario argentino Alberto Fernández su "apoyo y fraternidad" en el balotaje del último domingo, donde se impuso ante el candidato de derecha Flávio Bolsonaro con casi el 52% de los votos y logró un histórico cuarto mandato en el Palacio de Planalto.

Massa felicitó a Lula, quien cumple 81 años este martes.
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El mismo domingo por la noche, tras confirmarse la victoria en las urnas del Partido de los Trabajadores, Fernández celebró el resultado con un posteo en X. "Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula", expresó.

Después de los festejos y la vorágine de la jornada electoral, el brasileño respondió su mensaje este martes. "Querido amigo, gracias por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas. Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe", sostuvo.

Noticia en desarrollo.-

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