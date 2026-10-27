28 de octubre de 2026 Inicio
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La morosidad en microempresas roza el 18% y quintuplica a la de grandes compañías

El Mapa de la Deuda de APYME revela un escenario crediticio preocupante para las firmas más pequeñas, que enfrentan una presión financiera muy superior a las corporaciones. La situación pone en riesgo la cadena de pagos y el sostenimiento del empleo.

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La cadena de pagos y el empleo

La cadena de pagos y el empleo, en jaque.

Las microempresas registran una tasa de morosidad por monto del 17,73%, cifra que casi quintuplica el registro de las grandes compañías (3,74%), según el último informe del módulo para empresas del Mapa de la Deuda de APYME. Este escenario configura una presión financiera superior para los segmentos más pequeños, lo cual arriesga la cadena de pagos y el empleo.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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Según publicó Ámbito, mientras la tasa de mora general de las empresas se ubica en el 4,13% del monto adeudado, los promedios ascienden de forma marcada en las escalas inferiores. La morosidad alcanza el 9,86% en las pequeñas empresas y el 7,34% en las medianas, en contraste con el bajo nivel relativo de las firmas de mayor tamaño.

La concentración del crédito explica el bajo promedio general, dado que las grandes empresas acaparan el 90,3% del total del financiamiento del país, equivalente a $74,01 billones. En cantidad de firmas, el 13,83% de las microempresas endeudadas se encuentra en situación irregular, proporción que llega al 12,07% en las pequeñas.

Por sectores de actividad, la construcción registra los indicadores más altos de irregularidad entre las microempresas, con una tasa del 27,85% por monto. Le siguen la industria orientada a bienes de consumo (20,50%) y el comercio de bienes esenciales (19,75%), afectados por la contracción de la actividad y la debilidad del mercado interno.

El nivel de morosidad de las microempresas es mucho mayor que el de las grandes compa&ntilde;&iacute;as.

El nivel de morosidad de las microempresas es mucho mayor que el de las grandes compañías.

La refinanciación no alcanza: más del 42% de las pymes volvió a caer en mora

El informe advierte sobre las dificultades para recuperar la normalidad crediticia tras una reestructuración de pasivos. Durante 2026, el 42,3% de las pymes que refinanciaron sus compromisos volvió a caer en mora, frente a un escaso 16,3% que logró una mejora sostenida en su situación.

Indicadores adicionales ratifican el deterioro: la proporción de pymes morosas se triplicó en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en dos años, y la emisión de cheques sin fondos se triplicó en el último trimestre de 2025. Los trabajadores independientes también sufren el impacto, con una mora del 11,67% que afecta a más de 645.000 personas.

El mapa territorial muestra un mayor deterioro en distritos con economías dependientes de micro y pequeños emprendimientos. Santiago del Estero encabeza la tasa de mora corporativa con el 13,32%, seguido por Chaco (12,28%) y La Rioja (11,74%); en el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presenta una tasa de apenas el 2,4%.

Desde APYME señalaron que "el promedio general del 4% da una falsa sensación de normalidad porque las grandes empresas concentran nueve de cada diez pesos y tienen menores montos en mora". Advirtieron además que, ante el cierre de una pyme por deudas, se destruyen fuentes de trabajo reales en el territorio.

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