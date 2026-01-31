IR A
IR A

Mientras Miranda! se toma un descanso, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Con curaduría artística de Ale Sergi y un plan pensado para bailar de día, la propuesta se presentó oficialmente en una terraza porteña y ya calienta motores para su primera edición en el Konex, con karaoke y hits de todas las generaciones.

Facundo González
Mientras Miranda! se toma un respiro

Mientras Miranda! se toma un respiro, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Fiesta Poppa tuvo su primera foto oficial este viernes en la terraza de Agencia APA!, en el barrio porteño de Villa Crespo: un lanzamiento íntimo para presentar en sociedad una nueva propuesta de pop, baile y encuentro. El timing no es casual: llega a poco más de un mes de que Miranda!, la icónica banda integrada por Ale Sergi y Juliana Gattas, anunciara un descanso de los escenarios y se enlaza a ese universo con una consigna clara: sostener la celebración pop en la pista.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

La tarde-noche funcionó como manifiesto. La musicalización quedó en manos de los DJs residentes Miss Jeanette, Kamesound y Ludo Morell, que armaron un recorrido de "clásicos inolvidables, hits contemporáneos y guiños a distintas generaciones del pop", todo bajo el ritmo conceptual marcado por el propio Sergi.

En sus redes, Fiesta Poppa ya venía calentando motores con una selección que homenajea a divas y referentes del género: desde íconos globales hasta guiños bien locales. Ese mundo, entre brillo, melodías pop y nostalgia, fue parte del clima del lanzamiento.

Ludo Morrel es una de las DJs que aportan su talento a la fiesta.

En tanto, el debut oficial ocurrirá el sábado 14 de febrero en Ciudad Cultural Konex, con una edición especial de San Valentín, de 17 a 22, "para celebrar el amor en todas sus formas, especialmente el amor por la música pop".

Pero antes del estreno formal, Fiesta Poppa ya tuvo un primer "testeo" con público real: se presentó como previa en los shows de Miranda! en noviembre el estadio de Ferro y volvió a aparecer el 20 de diciembre. Para quienes están detrás, esa experiencia fue clave para entender que la idea tenía pista propia.

"Vimos algo que estuvo buenísimo, que fue la junta de las generaciones", contó Kamesound a C5N sobre ese público, "los que escuchaban Miranda! cuando tenían 15 años, que ahora van o con sus hermanos menores o con sus hijos".

También hay una decisión de época (y de cuerpo): hacer una fiesta de día. "La esencia de la Fiesta Poppa es el pop, básicamente. Es el amor por el pop, es las ganas de ir a un espacio de día, no a la noche, porque ya estamos grandes", resumió entre risas Ludo Morell, con una sinceridad que es, también, el tono del proyecto.

La historia de origen se explica sola cuando se mira el calendario: la aparición de Fiesta Poppa coincide con el año de descanso de Miranda!. Y desde adentro lo dijeron sin vueltas: "Cuando dijimos 'vamos a frenar este año', ¿por qué no hacemos esto, que lo tenemos postergado?", planteó Morell, que toca la batería en la banda, mientras Kamesound trabaja como operador de playback.

Detrás de escena, esa "curaduría" no es una palabra decorativa. Según Kamesound, la idea se fue "macerando" con el tiempo: música compartida en micros de gira, afters de shows, selecciones en conjunto, y el propio Sergi incursionando como DJ de vinilos. "Acá hay algo", fue la idea en la que coincidieron todos, sobre ese momento en que el plan dejó de ser charla y empezó a tomar forma.

Y hay un motivo que empuja fuerte: la falta de una fiesta "solo pop". "No encontramos un espacio en el que se pase solo pop", explicó Morell. "Hay un montón de saturaciones, de muchos estilos, y como que todos van tirando siempre para un lado, y a nosotros nos faltaba ese espacio de ir a escuchar la música que nos gusta, básicamente".

Embed

Lo que se viene: karaoke, invitados sorpresa y un pop "para todos"

De cara al debut en el Konex, Morell adelantó uno de los sellos que quieren sostener en cada edición: "el karaoke". En esta fecha especial, incluso, habrá dos canciones —una de Miranda! y otra "de pop en general"— y además prometieron "un invitado sorpresa" que cantará un tema propio y un cover.

El antecedente ilustra el clima que buscan: en las previas de Ferro aparecieron invitados que descolocaron para bien, como Joaquín Levinton, y también momentos de cruce generacional con Marcelo Moura cantando canciones de Virus. Para Kamesound, esa escena, la de padres con hijos cantando lo mismo, confirma la idea central: el pop es transgeneracional.

Con esa mezcla de hits, nostalgia, show en vivo y pista inclusiva, Fiesta Poppa se presenta como un plan concreto para quienes quieren bailar sin esperar la madrugada y con una consigna clara: que el pop sea protagonista, sin pedir permiso.

Fiesta Poppa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

últimas noticias

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.

Qué importancia tiene el sueño para la longevidad: es más relevante que la dieta y el ejercicio

Hace 16 minutos
play
Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Hace 18 minutos
play
Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Hace 20 minutos
Conocé todo sobre el Palacio Noel, lugar destacado dentro del Turismo en Buenos Aires

Cómo es el Palacio Noel, el lugar de Buenos Aires que también tiene un jardín destacado y es ideal para visitar

Hace 23 minutos
Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Hace 24 minutos