Mientras Miranda! se toma un descanso, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Con curaduría artística de Ale Sergi y un plan pensado para bailar de día, la propuesta se presentó oficialmente en una terraza porteña y ya calienta motores para su primera edición en el Konex, con karaoke y hits de todas las generaciones.

Fiesta Poppa tuvo su primera foto oficial este viernes en la terraza de Agencia APA!, en el barrio porteño de Villa Crespo: un lanzamiento íntimo para presentar en sociedad una nueva propuesta de pop, baile y encuentro. El timing no es casual: llega a poco más de un mes de que Miranda!, la icónica banda integrada por Ale Sergi y Juliana Gattas , anunciara un descanso de los escenarios y se enlaza a ese universo con una consigna clara: sostener la celebración pop en la pista.

La tarde-noche funcionó como manifiesto. La musicalización quedó en manos de los DJs residentes Miss Jeanette, Kamesound y Ludo Morell , que armaron un recorrido de "clásicos inolvidables, hits contemporáneos y guiños a distintas generaciones del pop", todo bajo el ritmo conceptual marcado por el propio Sergi.

En sus redes, Fiesta Poppa ya venía calentando motores con una selección que homenajea a divas y referentes del género: desde íconos globales hasta guiños bien locales. Ese mundo, entre brillo, melodías pop y nostalgia, fue parte del clima del lanzamiento.

En tanto, el debut oficial ocurrirá el sábado 14 de febrero en Ciudad Cultural Konex , con una edición especial de San Valentín, de 17 a 22, "para celebrar el amor en todas sus formas, especialmente el amor por la música pop".

Pero antes del estreno formal, Fiesta Poppa ya tuvo un primer "testeo" con público real: se presentó como previa en los shows de Miranda! en noviembre el estadio de Ferro y volvió a aparecer el 20 de diciembre. Para quienes están detrás, esa experiencia fue clave para entender que la idea tenía pista propia.

"Vimos algo que estuvo buenísimo, que fue la junta de las generaciones", contó Kamesound a C5N sobre ese público, "los que escuchaban Miranda! cuando tenían 15 años, que ahora van o con sus hermanos menores o con sus hijos".

También hay una decisión de época (y de cuerpo): hacer una fiesta de día. "La esencia de la Fiesta Poppa es el pop, básicamente. Es el amor por el pop, es las ganas de ir a un espacio de día, no a la noche, porque ya estamos grandes", resumió entre risas Ludo Morell, con una sinceridad que es, también, el tono del proyecto.

La historia de origen se explica sola cuando se mira el calendario: la aparición de Fiesta Poppa coincide con el año de descanso de Miranda!. Y desde adentro lo dijeron sin vueltas: "Cuando dijimos 'vamos a frenar este año', ¿por qué no hacemos esto, que lo tenemos postergado?", planteó Morell, que toca la batería en la banda, mientras Kamesound trabaja como operador de playback.

Detrás de escena, esa "curaduría" no es una palabra decorativa. Según Kamesound, la idea se fue "macerando" con el tiempo: música compartida en micros de gira, afters de shows, selecciones en conjunto, y el propio Sergi incursionando como DJ de vinilos. "Acá hay algo", fue la idea en la que coincidieron todos, sobre ese momento en que el plan dejó de ser charla y empezó a tomar forma.

Y hay un motivo que empuja fuerte: la falta de una fiesta "solo pop". "No encontramos un espacio en el que se pase solo pop", explicó Morell. "Hay un montón de saturaciones, de muchos estilos, y como que todos van tirando siempre para un lado, y a nosotros nos faltaba ese espacio de ir a escuchar la música que nos gusta, básicamente".

Lo que se viene: karaoke, invitados sorpresa y un pop "para todos"

De cara al debut en el Konex, Morell adelantó uno de los sellos que quieren sostener en cada edición: "el karaoke". En esta fecha especial, incluso, habrá dos canciones —una de Miranda! y otra "de pop en general"— y además prometieron "un invitado sorpresa" que cantará un tema propio y un cover.

El antecedente ilustra el clima que buscan: en las previas de Ferro aparecieron invitados que descolocaron para bien, como Joaquín Levinton, y también momentos de cruce generacional con Marcelo Moura cantando canciones de Virus. Para Kamesound, esa escena, la de padres con hijos cantando lo mismo, confirma la idea central: el pop es transgeneracional.

Con esa mezcla de hits, nostalgia, show en vivo y pista inclusiva, Fiesta Poppa se presenta como un plan concreto para quienes quieren bailar sin esperar la madrugada y con una consigna clara: que el pop sea protagonista, sin pedir permiso.