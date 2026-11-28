10 años de la tragedia de Chapecoense: los emotivos homenajes del club y sus hinchas A una década del accidente aéreo que marcó al fútbol sudamericano se llevarán a cabo una serie de eventos en el Estadio Arena Condá para recordar a los jugadores fallecidos en el vuelo que se dirigía a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional y terminó estrellado en Cerro Gordo, cerca de Medellín. Por Agregar C5N en









Se cumplen 10 años de la tragedia de Chapecoense.

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, cerca de Medellín, cuando trasladaba a la delegación de Chapecoense hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. A 10 años de la tragedia, el club brasilero llevara a cabo una serie de eventos en el Estadio Arena Condá para recordar a las víctimas.

De los 22 futbolistas de Chapecoense que subieron al avión, solo tres sobrevivieron: los defensores Alan Ruschel y Neto, y el arquero Jakson Follmann. Según lo informado por el club en su cuenta de X, en la víspera del aniversario el Estadio Arena Condá abrirá sus puertas desde las 20 para que la gente se acerque a rendir tributo y realizar su propia vigilia.

Torcedor, a exposição física Pra Sempre Lembrados já está no Átrio Davi Barela Dávi. A visitação é gratuita e aberta a toda a comunidade, e acontece nos dias 28 e 29 de novembro.



Quem não estiver em Chapecó também pode prestar sua homenagem de forma online, pelo site… pic.twitter.com/pHBdnVqZQb — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2026 El evento está planteado como vigilia, debido a que el avión se estrelló alrededor de las 22:15 del 28 de noviembre en Colombia, pero por las tres horas de diferencia, en Brasil ya era la 01:15 de la madrugada del 29 de noviembre.

Torcedor, a exposição física Pra Sempre Lembrados já está no Átrio Davi Barela Dávi. A visitação é gratuita e aberta a toda a comunidade, e acontece nos dias 28 e 29 de novembro.



Quem não estiver em Chapecó também pode prestar sua homenagem de forma online, pelo site… pic.twitter.com/pHBdnVqZQb — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2026 En este marco, Chapecoense organizó una agenda de homenajes la ciudad y en el Arena Condá bajo el lema "Por siempre recordados", que comenzó en la previa de la fecha y se extiende hasta este fin de semana.

Vigilia en el Arena Condá (desde las 20:00): Apertura del estadio para hinchas, familias y vecinos para rendir homenaje, rezar y realizar su propia vigilia en un clima de memoria y recogimiento.

Muestra fotográfica "Pra Sempre Lembrados": Exposición con imágenes cedidas por las familias de las víctimas en el Átrio Davi Barela Dávi, abierta durante el fin de semana hasta el domingo.

Culto ecuménico (domingo 17:00): Ceremonia central en el Átrio Davi Barela Dávi, junto al Arena Condá, con líderes religiosos, familiares de las 71 víctimas, sobrevivientes y público.

Inauguración del nuevo memorial (domingo 18:30): Presentación de un espacio permanente de homenaje en las inmediaciones del portón de la Ala Norte / Átrio Davi Barela Dávi, con los nombres de las víctimas y sobrevivientes, el escudo del club, una mención en memoria de Ari Mossi y un reconocimiento a Atlético Nacional y al vínculo con Medellín. Qué pasó con el avión de Chapecoense El vuelo tenía como destino el aeropuerto colombiano José María Córdova, donde el plantel brasileño disputar la final de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. En su camino deportivo hasta la definió continental supo eliminar a Independiente (octavos de final) y San Lorenzo (semifinales).