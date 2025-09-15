Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena La plataforma de streaming presentará Lali: La artista que le gana al tiempo, una producción que recorrerá la extensa trayectoria de la joven artista.







En un año que la tiene como protagonista absoluta en los escenarios y el prime time de la televisión argentina, Lali Espósito sumó en las últimas horas un importante anuncio sobre su futuro.

La plataforma Netflix anunció este lunes el próximo estreno de LALI: La que le gana al tiempo, una película documental sobre la vida de la artista pop nacida en el barrio porteño de Parque Patricios.

La noticia fue celebrada por los fanáticos que llenaron de likes y comentarios las publicaciones en redes de la plataforma de streaming, algo que ya había sido adelantado en los recientes shows que brindó en el estadio de Vélez.

"Netflix loves she", rezó el cartel con el que se realizó el anuncio de la película, jugando con la famosa frase que la cantante emitió años anteriores cuando fue consultada por Lady Gaga y que se convirtió en uno de sus latiguillos.

Lali: La que le gana al tiempo

Se espera que la producción realice un recorrido por la extensa trayectoria de la cantante, actriz y productora, desde sus inicios en la factoría Cris Morena hasta su consolidación como artista con un fuerte mensaje político y social. Por el momento se desconoce la fecha de estreno aunque, tal como se comentó en las redes, el mismo ocurriría en un corto plazo.