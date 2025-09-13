IR A
Sorpresa en La Voz Argentina: qué jurado abandona el programa y qué cantante será el reemplazo

En plena etapa de shows finales, uno de los coaches no estará presente en algunas grabaciones y la producción decidió ponerle un reemplazo para continuar el ciclo. ¿Quién se sumará?

¿Qué jurado abandona el programa?

La Voz Argentina entró en instancias finales y los jurados empezaron a elegir las mejores voces para poder competir. Sin embargo, uno de los coach va a abandonar el programa por compromisos musicales y será reemplazado: Lali Espósito no estará en algunas grabaciones y, en su lugar, estará Nicki Nicole.

Solari respaldó a Espósito en su verción de uno de los temas emblemáticos del rock. 
El guiño del Indio Solari a Lali Espósito por su homenaje a los Redonditos de Ricota

Fue Sofi Martínez en el react quIen contó esa información junto con Momi Giardina y Santi Talledo: "En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación".

Lali La Voz

La elegida para ocupar el lugar de Lali es Nicki Nicole, quien ya participó del ciclo en algunas ediciones pasadas. Fue co-coach de Mau y Ricky, pero nunca estuvo como jurado titular.

El motivo de ausencia de la Lali tiene que ver con el éxito en los Vélez. No solo llenó cuatro y los completó, sino que decidió poner fecha para un quinto y, en solo cuatro horas, agotó la venta general. De este modo, serán cinco los estadios que llene en un solo año.

Nicki Nicole estrenará nuevo material en el escenario del Buenos Aires Trap.

Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

El conductor de La Voz Argentina, Nico Occhiato, se acercó a un participante de Luck Ra para felicitarlo luego de haberse presentado en vivo y cuando intentó introducir a los jurados para que den su devolución, se chocó con una luz que estaba en el piso e hizo reír a los presentes.

En la etapa de los shows en vivo, los concursantes de cada equipo se presentan con una canción y, en este caso, Thomas Dantas del equipo del cordobés, cantó Échame la culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato. El dueño de Luzu TV lo quiso presentar y casi se cae.

“Uh me choqué con un tubo”, indicó Nico y luego agregó que esas luces eran carísimas y se puso a arreglar a la escenografía que había desarmado sin querer, pero desató las risas de todos los presentes, entre ellos, el jurado.

Luego del momento gracioso, el jurado dio su punto de vista sobre el show del participante y en el final, Luck Ra decidió salvarlo luego de un triple empate y pasó a la siguiente ronda.

