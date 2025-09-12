Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

El conductor del programa se acercó a un participante para que el jurado le pueda dar la devolución luego de su actuación en vivo y terminó golpeado.

El conductor de La Voz Argentina, Nico Occhiato, se acercó a un participante de Luck Ra para felicitarlo luego de haberse presentado en vivo y cuando intentó introducir a los jurados para que den su devolución, se chocó con una luz que estaba en el piso e hizo reír a los presentes.

En la etapa de los shows en vivo, los concursantes de cada equipo se presentan con una canción y, en este caso, Thomas Dantas del equipo del cordobés, cantó Échame la culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato . El dueño de Luzu TV lo quiso presentar y casi se cae.

“Uh me choqué con un tubo”, indicó Nico y luego agregó que esas luces eran carísimas y se puso a arreglar a la escenografía que había desarmado sin querer, pero desató las risas de todos los presentes, entre ellos, el jurado.

Luego del momento gracioso, el jurado dio su punto de vista sobre el show del participante y en el final, Luck Ra decidió salvarlo luego de un triple empate y pasó a la siguiente ronda.

Escándalo en La Voz Argentina: una exparticipante aseguró que está "medio armado" y apuntó contra Lali Espósito

A pocas semanas del final de La Voz Argentina, una exparticipante asistió a un show de strand up en donde aprovechó a contar que había sido parte del ciclo y quedó eliminada en las batallas por decisión de Lali. Fue entonces que disparó contra Telefe y su coach: “Está medio armado”.

Se trata de Bianca Calabrese, quien batalló contra Jaime Muñoz en las batallas y se presentaron con Razón de vivir de Víctor Heredia y la cantante Mercedes Sosa. “Voy a decir algo un poco antipático: yo esperaba muchísimo más de los dos. Les soy sincera”, había dicho Lali.

Y apuntó: “Uno puede calar alguna nota, pifiar. Pero no puede suceder que no pase algo en la piel. Que no se me pare ni un pelo. Creo que los dos intentaron hacerlo bien y que ahí quedó”.

Embed @julianbellese Le está gustando a Miranda MAR DEL PLATA Nos vemos este Viernes 12.09 en el Teatro Roxy (ÚNICA FUNCIÓN EN EL AÑO) TICKETS EN EL LINK DE LA BIO Y BOLETERÍA DEL TEATRO sonido original - Julian Bellese

Luego de eso, se presentó en el stand up de Julián Bellese: “Yo empiezo a ventilar acá. Yo pasé un par de rondas, pero bueno como está medio armando y cosas así… Pero bueno, al final…”. Y contó que había sido parte del team Lali.

Cuando el humorista le preguntó si fue injusto que la hayan eliminado, indicó: “No voy a hablar de eso”. Al final, remató: “Síganme en Instagram”.