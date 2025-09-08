La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

El reality de canto que conduce Nicolás Occhiato atraviesa su momento más difícil. La Voz Argentina cayó en audiencia no solo en el AMBA, sino también en las provincias donde Kantar Ibope Media realiza mediciones locales.
Si bien Telefe ya tiene asegurado el liderazgo anual, cada caída impacta en su pantalla y obliga a la señal a reaccionar con cambios que ya se anticipaban.
Aunque Telefe tiene asegurado el liderazgo anual, la baja en el prime time encendió las alarmas en la señal. La preocupación crece porque Guido Kaczka volvió a convertirse en una amenaza desde El Trece: su programa Buenas Noches Familia promedia 6 puntos con picos de más de 8, consolidándose como una opción firme para el público.
A esta situación se suma la mala performance de Por el Mundo, con un Marley que no logra recuperar su imagen y mantiene números bajos. Frente a este panorama, la emisora tomó una drástica decisión: acortar las emisiones semanales de La Voz Argentina para cuidar el producto y estirarlo hasta la gran final, prevista para el 13 de octubre.
Esta semana, el reality solo tendrá tres emisiones. El martes quedará liberado para el partido de la Selección Argentina y, en su lugar, Cortá por Lozano presentará a los ternados a los Martín Fierro de Aire. Además, el viernes se decidió reemplazar el ciclo con Por el Mundo y Pasapalabra, aunque ambos programas también muestran bajos niveles de audiencia.
Mientras tanto, Telefe prepara sus próximos tanques. El 30 de septiembre comienzan las grabaciones de MasterChef Celebrity, que apostará al show, el escándalo y los chismes, con estreno previsto para la segunda semana de octubre. En paralelo, se acerca el debut de Gran Hermano: Generación Dorada, una edición que buscará mantener el interés del público con la fórmula de la polémica y la convivencia explosiva.
La incógnita es si el público responderá o le dará la espalda a estos formatos. Sin embargo, como repiten los analistas: “Telefe funciona en piloto automático: esté quien esté, siempre mide”.
