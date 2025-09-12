Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Libertadores La Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para el inicio de los cuartos de final del certamen continental, donde cuatro equipos argentinos buscarán quedar entre los cuatro mejores. Por







Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL dio a conocer las designaciones para los partidos de ida, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Los encuentros, que tendrán lugar entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, tiene como protagonistas a cuatro equipos argentinos: River, Racing, Vélez y Estudiantes LP buscarán el pasaje a las semifinales

La casa mayor del fútbol sudamericano determinó quiénes serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los 4 encuentros del certamen continental. En uno de los partidos más atrapantes de las llaves, Vélez y Racing abrirán el martes 16 los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará en Liniers y sin público visitante. El juez será el brasileño Wilton Sampaio.

En tanto, el próximo miércoles 17, River recibirá a Palmeiras en el Monumental y quien dirigirá el encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela. El venezolano lo dirigió en ocho partidos al Millonario: cinco victorias y tres derrotas.

Por último, el jueves 18 de septiembre, Liga de Quito y Sao Paulo jugarán en Brasil con arbitraje de Yael Falcón Pérez, al tiempo que el encuentro entre Flamengo y Estudiantes lo arbitrará el colombiano Andrés Rojas.