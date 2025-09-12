Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Libertadores

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL dio a conocer las designaciones para los partidos de ida, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Los encuentros, que tendrán lugar entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, tiene como protagonistas a cuatro equipos argentinos: River, Racing, Vélez y Estudiantes LP buscarán el pasaje a las semifinales
La casa mayor del fútbol sudamericano determinó quiénes serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los 4 encuentros del certamen continental. En uno de los partidos más atrapantes de las llaves, Vélez y Racing abrirán el martes 16 los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará en Liniers y sin público visitante. El juez será el brasileño Wilton Sampaio.
En tanto, el próximo miércoles 17, River recibirá a Palmeiras en el Monumental y quien dirigirá el encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela. El venezolano lo dirigió en ocho partidos al Millonario: cinco victorias y tres derrotas.
Por último, el jueves 18 de septiembre, Liga de Quito y Sao Paulo jugarán en Brasil con arbitraje de Yael Falcón Pérez, al tiempo que el encuentro entre Flamengo y Estudiantes lo arbitrará el colombiano Andrés Rojas.