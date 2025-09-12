13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Libertadores

La Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para el inicio de los cuartos de final del certamen continental, donde cuatro equipos argentinos buscarán quedar entre los cuatro mejores.

Por
Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.

Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL dio a conocer las designaciones para los partidos de ida, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Los encuentros, que tendrán lugar entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, tiene como protagonistas a cuatro equipos argentinos: River, Racing, Vélez y Estudiantes LP buscarán el pasaje a las semifinales

Los cuartos de final de la Copa Libertadores fueron programados para los días 16 y 23 de septiembre.
Te puede interesar:

Vélez y Racing jugarán sin visitantes el cruce por los cuartos de final

La casa mayor del fútbol sudamericano determinó quiénes serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los 4 encuentros del certamen continental. En uno de los partidos más atrapantes de las llaves, Vélez y Racing abrirán el martes 16 los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará en Liniers y sin público visitante. El juez será el brasileño Wilton Sampaio.

En tanto, el próximo miércoles 17, River recibirá a Palmeiras en el Monumental y quien dirigirá el encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela. El venezolano lo dirigió en ocho partidos al Millonario: cinco victorias y tres derrotas.

Por último, el jueves 18 de septiembre, Liga de Quito y Sao Paulo jugarán en Brasil con arbitraje de Yael Falcón Pérez, al tiempo que el encuentro entre Flamengo y Estudiantes lo arbitrará el colombiano Andrés Rojas.

Mirá los árbitros designados para los cuartos de final de la Libertadores

arbitros libertadores
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Perotti también opinó sobre los últimos resultados obtenidos por el equipo.

Escándalo: ganó la Libertadores con Boca y destrozó a un futbolista que dirige Russo

Nazareno Colombo, la figura del partido, grita con alma y vida su gol.
play

Y un día, Racing volvió a ganar en Avellaneda: superó por 2-0 a San Lorenzo y ya piensa en la Libertadores

Su juego fue determinante en la obtención de 13 títulos.

El increíble récord que consiguió un futbolista de River y que pocos sabían

El partido de dobles se disputará el sábado.

Copa Davis: Argentina está 2-0 frente Países Bajos y este sábado define en dobles

El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

El entrenador tuvo una desafortunada frase sobre el crack del Barcelona.

El Mono Burgos aclaró la frase desafortunada sobre Lamine Yamal que lo dejó fuera de la TV española

Rating Cero

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora.

Revelador: difundieron un nuevo video del escándalo ente Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateu Libertador

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

El exGran Hermano Thiago Medina tuvo un grave accidente y está en terapia intensiva

Solari respaldó a Espósito en su verción de uno de los temas emblemáticos del rock. 

El guiño del Indio Solari a Lali Espósito por su homenaje a los Redonditos de Ricota

Katy Perry salió a recorrer la noche porteña e improvisó una comida con sus fanáticos.

Video: la insólita salida de Katy Perry en Buenos Aires que revolucionó Palermo

últimas noticias

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

Hace 33 minutos
play

Emilio Monzó: "Me gustaría que los presidentes no fueran presos ni perseguidos como Cristina"

Hace 50 minutos
Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

Hace 54 minutos
play

Nancy Pazos: "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileismo"

Hace 1 hora
Video: un camión que transportaba cerdos volcó en la ruta y los vecinos saquearon la carga

Video: un camión que transportaba cerdos volcó en la ruta y los vecinos saquearon la carga

Hace 1 hora