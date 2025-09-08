Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre El canal decidió remover al certamen musical de su grilla semanal por una sorpresiva razón que dio mucho que hablar.







La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Redes sociales

El canal Telefe levantó La Voz Argentina por una sorpresiva razón que no está vinculada al rating, de forma que dejó a los televidentes sorprendidos luego de lo que fue una noticia inesperada en medio de una instancia importante del programa musical.

Para tener como referencia, la programación nocturna semanal del canal está conformada de la siguiente manera: Amor a cualquier precio (19:00), Telefe Noticias (20:00), La previa de La Voz (21:30), La Voz Argentina (21:45) y Pasapalabra (23:15). De esta manera, está repleto de ciclos con mucha audiencia y es llamativo que haya decidido prescindir de dos de ellos.

Durante este martes 9 de septiembre, Telefe tendrá la siguiente programación: Flash de noticias (19:00), Eliminatorias 2026 - La Previa (19:30), Eliminatorias 2026: Ecuador vs. Argentina (20:00), Eliminatorias 2026 - Post Partido (21:45), Cortá por Lozano: especial Martín Fierro (22:00) e Intuiciones (23:15). Este último ciclo será una entrevista de la periodista deportiva Sofía Martínez a Nicolás Otamendi, quien disputará su último partido de Eliminatorias con la Selección.

argentina venezuela amistosos La Selección argentina jugará su último partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Redes sociales Este último partido oficial de la Selección argentina en el 2025 promete ser una despedida emotiva de muchos jugadores históricos, ya que Nicolás Otamendi disputará su último encuentro de Eliminatorias contra Ecuador y llevará la cinta de capitán. Pero, al mismo tiempo, la Scaloneta tendrá muchas bajas de peso: Cristian Romero, Enzo Fernández y Lionel Messi.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating El canal Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating, ya que increíblemente perdió contra el segmento de películas de El Trece y esto podría provocar un giro de 180 grados de cara al futuro del ciclo.