15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

El ataque ocurrió contra una lancha en aguas internacionales y fue llevada a cabo por tropas del Comando Sur norteamericano.

Por
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Redes Sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que fuerzas del Comando Sur realizaron “un segundo Ataque Cinético” contra una embarcación que, según afirmó, transportaba drogas desde Venezuela, y que la operación resultó en la muerte de “tres narcoterroristas”.

El hijo de Trump pronosticó que Bitcoin llegará al millón de dólares y sacudió al mercado cripto
Te puede interesar:

El hijo de Trump pronosticó que Bitcoin llegará al millón de dólares y sacudió al mercado cripto

Trump difundió el mensaje en su red social, acompañado de un video que muestra una explosión y un incendio en la embarcación; en el comunicado subrayó que la acción se efectuó en aguas internacionales y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido.

Embed

La Casa Blanca y el Comando Sur han presentado la operación como un golpe contra cárteles y “narcoterroristas” que, según el mandatario, representan una amenaza a la seguridad nacional y tenían como destino Estados Unidos. La difusión del video y la caracterización de los fallecidos como “terroristas” fueron parte central del anuncio, aunque en los materiales públicos no se aportaron pruebas independientes de que la embarcación transportara droga.

El hecho se produjo en un contexto de creciente tensión en la región: hace pocas semanas Estados Unidos confirmó otro ataque similar en el Caribe que dejó múltiples muertos y generó críticas nacionales e internacionales sobre la legalidad y el alcance del uso de la fuerza en operaciones contra el narcotráfico. Gobiernos regionales, incluido el de Venezuela, calificaron acciones previas como agresiones.

Las autoridades militares y diplomáticas aún no han publicado un informe público con detalles forenses o de inteligencia que respalden las afirmaciones sobre la carga de la embarcación y la identidad de los fallecidos; medios internacionales reportan que los legisladores de ambos partidos en EE. UU. expresaron inquietud por el uso de la fuerza en lo que algunos consideran tareas de policía transnacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula destacó la condena a Bolsonaro y cruzó a Trump: "No fue una caza de brujas"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump exigió a la OTAN que deje de comprarle petróleo a Rusia como condición para imponerle nuevas sanciones

quien es tyler robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de charlie kirk

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

trump aseguro que tienen bajo custodia al sospechoso del asesinato de charlie kirk

Trump aseguró que tienen "bajo custodia" al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Donald Trump, sobre la condena a Jair Bolsonaro: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo"

Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

Hace 9 minutos
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 12 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 14 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 41 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 42 minutos