Escándalo en La Voz Argentina: una exparticipante aseguró que está "medio armado" y apuntó contra Lali Espósito

La joven formaba parte del equipo de la artista de Parque Patricios y se presentó a la etapa de batallas con una canción de folklore. Sin embargo, quedó disconforme al no ser seleccionada.

Una exparticipante de La Voz Argentina aseguró que "está medio armado".

La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.
Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

A pocas semanas del final de La Voz Argentina, una exparticipante asistió a un show de strand up en donde aprovechó a contar que había sido parte del ciclo y quedó eliminada en las batallas por decisión de Lali. Fue entonces que disparó contra Telefe y su coach: “Está medio armado”.

Se trata de Bianca Calabrese, quien batalló contra Jaime Muñoz en las batallas y se presentaron con Razón de vivir de Víctor Heredia y la cantante Mercedes Sosa. “Voy a decir algo un poco antipático: yo esperaba muchísimo más de los dos. Les soy sincera”, había dicho Lali.

Y apuntó: “Uno puede calar alguna nota, pifiar. Pero no puede suceder que no pase algo en la piel. Que no se me pare ni un pelo. Creo que los dos intentaron hacerlo bien y que ahí quedó”.

Luego de eso, se presentó en el stand up de Julián Bellese: “Yo empiezo a ventilar acá. Yo pasé un par de rondas, pero bueno como está medio armando y cosas así… Pero bueno, al final…”. Y contó que había sido parte del team Lali.

Cuando el humorista le preguntó si fue injusto que la hayan eliminado, indicó: “No voy a hablar de eso”. Al final, remató: “Síganme en Instagram”.

Le está gustando a Miranda MAR DEL PLATA Nos vemos este Viernes 12.09 en el Teatro Roxy (ÚNICA FUNCIÓN EN EL AÑO) TICKETS EN EL LINK DE LA BIO Y BOLETERÍA DEL TEATRO

El canal Telefe levantó La Voz Argentina por una sorpresiva razón que no está vinculada al rating, de forma que dejó a los televidentes sorprendidos luego de lo que fue una noticia inesperada en medio de una instancia importante del programa musical.

Para tener como referencia, la programación nocturna semanal del canal está conformada de la siguiente manera: Amor a cualquier precio (19:00), Telefe Noticias (20:00), La previa de La Voz (21:30), La Voz Argentina (21:45) y Pasapalabra (23:15). De esta manera, está repleto de ciclos con mucha audiencia y es llamativo que haya decidido prescindir de dos de ellos.

Durante este martes 9 de septiembre, Telefe tendrá la siguiente programación: Flash de noticias (19:00), Eliminatorias 2026 - La Previa (19:30), Eliminatorias 2026: Ecuador vs. Argentina (20:00), Eliminatorias 2026 - Post Partido (21:45), Cortá por Lozano: especial Martín Fierro (22:00) e Intuiciones (23:15). Este último ciclo será una entrevista de la periodista deportiva Sofía Martínez a Nicolás Otamendi, quien disputará su último partido de Eliminatorias con la Selección.

