La verdad por la que Gonzalo Bonadeo se separó después de 22 años de relación El periodista deportivo y su pareja llevan aproximadamente un año separados, aunque la noticia recién se conoció públicamente. Agregar C5N en









El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

La separación de Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey se convirtió en una de las noticias del mundo mediático que tomó por sorpresa a muchos, especialmente considerando el tiempo que pasaron juntos en la relación. El periodista deportivo y su pareja pusieron fin al vínculo de más de dos décadas que incluyó siete años de noviazgo, una boda en 2011 y dos hijos en común: Joaquina y Fermín.

La información fue dada a conocer en LAM por el panelista Pepe Ochoa, quien confirmó que la ruptura no es reciente, ya que la pareja llevaría aproximadamente un año separada, aunque la noticia trascendió recién ahora, en pleno contexto del Mundial 2026. Según lo que trascendió en el programa de Ángel de Brito en América TV, la separación no fue abrupta sino el desenlace de un proceso que venía deteriorándose desde hacía tiempo.

Por qué se separó Gonzalo Bonadeo El propio Ochoa fue quien aportó los primeros detalles sobre el estado del vínculo en sus últimos meses. Antes de confirmar la ruptura, comentó que "La relación no daba para más, venían a los tiros". Y cerró con la confirmación: "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás".

Redes sociales Según la información que manejaron en LAM, el desgaste acumulado a lo largo del tiempo fue el factor determinante en la ruptura. La pareja habría intentado recomponer el vínculo antes de tomar la decisión definitiva, pero ese esfuerzo no alcanzó para revertir un deterioro que venía de larga data. "La relación no daba para más, venían a los tiros", fue la descripción que circuló en el programa sobre cómo transcurrieron los últimos tiempos de la relación.

Bonadeo y Carmela Carey construyeron una vida en común durante más de dos décadas. Se conocieron, estuvieron siete años de novios y formalizaron su relación en una boda que tuvo amplia repercusión mediática en 2011. Juntos tuvieron dos hijos, Joaquina y Fermín. A pesar de todo lo construido, la decisión fue seguir adelante por caminos separados. Hay que recordar que antes de esta relación, Bonadeo también tuvo una pareja larga con Susana Herrera, con quien tiene otros tres hijos: Catalina, Martina y Valentina.