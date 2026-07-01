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Inesperada noticia: un reconocido conductor de radio y televisión se separó tras 23 años de relación

El periodista estaba casado desde 2011 y tenía dos hijos fruto de esa relación. Según reveló Pepe Ochoa, en el último tiempo "venían a los tiros".

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey se separaron luego de 23 años.

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey se separaron luego de 23 años.

Imagen hecha con IA

Uno de los conductores más reconocidos en el mundo deportivo se separó de su pareja luego de 23 años de relación y dos hijos en común. Se trata de Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey, según informaron en LAM.

El conductor confirmó la noticia al aire.
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El panelista Pepe Ochoa explicó que tuvieron un vínculo 16 años de matrimonio, pero estaban juntos desde hace años, tienen dos hijos, una de ellas famosa, y el vínculo terminó desde hace tiempo, pero en las últimas horas se dio a conocer.

"Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás", confirmó y sorprendió porque llevaban más de dos décadas juntos.

Y agregó un dato preciso del motivo: “La relación no daba para más, venían a los tiros”. El desgaste y la convivencia no le dieron buen resultado a la pareja, a pesar de los intentos por remontar el vínculo amoroso.

Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos

La influencer Sofia Gonet y el conductor Homero Pettinato volvieron a quedar en el centro de la polémica luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta reconciliación.

La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la pareja retomó el contacto, e incluso fueron vistos juntos durante la mañana de este martes.

Fue en su programa El Ejercito de Lam, que el conductor anunció una reconciliación bomba, tras el desconcierto de sus compañeros dijo, “no voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", aclaró sobre el supuesto acercamiento.

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La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la pareja retomó el contacto, e incluso fueron vistos juntos durante la mañana de este martes.

Fue en su programa El Ejercito de Lam, que el conductor anunció una reconciliación bomba, tras el desconcierto de sus compañeros dijo, “no voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", aclaró sobre el supuesto acercamiento.

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