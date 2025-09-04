IR A
Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

La actriz fue vinculada con un joven llamado Ulises a pocas semanas de confirmar su separación con Nico Vázquez y explotó: “No tengo más ganas de esto”.

Gimena Accardi enfrentó los rumores de romance con una joven de 20 años llamado Ulises, a pocas semanas de confirmar su separación de Nico Vázquez, quien fue su pareja durante 18 años. Pero disparó: “Yo no tengo más ganas de hablar de mi vida”.

Respecto a su ruptura, indicó: “El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho. Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada”, agregó en LAM.

Respecto a su buen vínculo con Vázquez explicó: "Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", concluyó. Cabe destacar que no salieron imágenes, sino que es un rumor que se instala por su separación.

