Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: llegó al catálogo y rápidamente se volvió una de las apuestas cómicas más vistas, ideal para maratonear el finde largo, ¿de cuál se trata?

Con una trama que mezcla humor, romance, acción suave y un toque de “fin del mundo”, la película propone una mirada divertida sobre la inteligencia artificial y cómo podría decidir el destino de la humanidad.

El guion ofrece una propuesta ligera con buenos momentos, ideal para quienes buscan reírse sin pensar demasiado. Melissa McCarthy sostiene la narrativa con su carisma habitual, mientras que la IA—interpretada con humor por James Corden—aporta un toque original a la narrativa del “fin del mundo”. Si bien no es una historia profunda ni revolucionaria, su mezcla de romance, caos tecnológico y situaciones absurdas la convierten en una opción perfecta para ver en familia o para una noche de entretenimiento relajado.

Superinteligencia Sinopsis de Superinteligencia, la película estreno de Netflix La historia sigue a Carol Peters (Melissa McCarthy), una mujer común cuya vida cambia por completo cuando una inteligencia artificial todopoderosa la elige para un experimento. Este sistema —capaz de controlar absolutamente todo— quiere observar cómo se comporta un ser humano “promedio” para decidir si la humanidad merece ser salvada, esclavizada o destruida.

Mientras Carol intenta recuperar su vida cotidiana, reconectar con su ex y evitar el apocalipsis, el mundo entero queda en manos de sus decisiones, aunque ni siquiera ella sabe si está preparada para ser la última esperanza del planeta.

Tráiler de Superinteligencia Embed - Superintelligence – Official Trailer Reparto de Superinteligencia Melissa McCarthy como Carol Peters

James Corden como la voz de la Superinteligencia

Bobby Cannavale como George

Brian Tyree Henry como Dennis

Jean Smart como Presidenta Monahan La película está dirigida por Ben Falcone, frecuente colaborador de McCarthy.