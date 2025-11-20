IR A
IR A

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

La producción propone una historia que mezcla humor, inteligencia artificial y un posible fin del mundo. Protagonizada por Melissa McCarthy, es una opción ideal para reírse con una aventura tan caótica como divertida.

Una comedia que combina humor

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: llegó al catálogo y rápidamente se volvió una de las apuestas cómicas más vistas, ideal para maratonear el finde largo, ¿de cuál se trata?

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
Te puede interesar:

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

Con una trama que mezcla humor, romance, acción suave y un toque de “fin del mundo”, la película propone una mirada divertida sobre la inteligencia artificial y cómo podría decidir el destino de la humanidad.

El guion ofrece una propuesta ligera con buenos momentos, ideal para quienes buscan reírse sin pensar demasiado. Melissa McCarthy sostiene la narrativa con su carisma habitual, mientras que la IA—interpretada con humor por James Corden—aporta un toque original a la narrativa del “fin del mundo”. Si bien no es una historia profunda ni revolucionaria, su mezcla de romance, caos tecnológico y situaciones absurdas la convierten en una opción perfecta para ver en familia o para una noche de entretenimiento relajado.

Superinteligencia

Sinopsis de Superinteligencia, la película estreno de Netflix

La historia sigue a Carol Peters (Melissa McCarthy), una mujer común cuya vida cambia por completo cuando una inteligencia artificial todopoderosa la elige para un experimento. Este sistema —capaz de controlar absolutamente todo— quiere observar cómo se comporta un ser humano “promedio” para decidir si la humanidad merece ser salvada, esclavizada o destruida.

Mientras Carol intenta recuperar su vida cotidiana, reconectar con su ex y evitar el apocalipsis, el mundo entero queda en manos de sus decisiones, aunque ni siquiera ella sabe si está preparada para ser la última esperanza del planeta.

Tráiler de Superinteligencia

Embed - Superintelligence – Official Trailer

Reparto de Superinteligencia

  • Melissa McCarthy como Carol Peters
  • James Corden como la voz de la Superinteligencia
  • Bobby Cannavale como George
  • Brian Tyree Henry como Dennis
  • Jean Smart como Presidenta Monahan

La película está dirigida por Ben Falcone, frecuente colaborador de McCarthy.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
play

Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 34 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 43 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 47 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora