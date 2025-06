Daniela Celis reveló el escandaloso motivo por el que se separó de Thiago Medina: "Creyó que le mostré..."

La ex Gran Hermano contó detalles picantes de la convivencia con el padre de sus gemelas y sorprendió a todos cuando se refirió a la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales.

Algunas semanas atrás, Thiago Medina y Daniela Celis decidieron ponerle punto final a la relación que iniciaron cuando se conocieron en la casa de Gran Hermano aunque no explicaron los motivos.

Invitada junto a su amiga Julieta Poggio al streaming de Martín Cirio, la influencer confesó: “En un momento no c*gíamos tanto, entonces él me dijo que quería tener relaciones sexuales, pero que no quería cagarme. Así que prefirió que nos separemos y estar con otras personas”.

Thiago Daniela Gran Hermano Captura Telefe

Lejos de mostrarse disgustada, la oriunda de la localidad bonaerense de Moreno elogió el accionar de su expareja: “Habla bien de él y su palabra porque yo una vez le dije que no quería infidelidad. Era un trato previo porque yo le dije que no quería que nadie me mande fotos suyas con otra mina. Sólo pido respeto”.

En ese momento, la charla se profundizó y Daniela se sinceró: “Él quería c*ger todos los días. Yo antes también era así y por eso matcheamos. Nunca en mi vida c*gí tanto, fue entre siete y ocho veces al día, por todos lados, en todas partes de la casa, los dos transpirados, no podíamos respirar, tomábamos agua y c*gíamos. Así era nuestra vida”.

Entonces la mediática contó cuál fue el resultado de esas maratones sexuales y expresó su deseo actual: “Después de eso, obviamente me quedé embarazada. Entonces el chabón creyó que le mostré algo que no era, pero en realidad es que tenemos dos nenas”.