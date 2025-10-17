IR A
Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Una elección con identidad propia, creada por Thierry Mugler y reconocida por su intensidad aromática y su valor en el mercado argentino.

En Argentina

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Captura eltrece

El perfume favorito de Fátima Florez es Angel de Thierry Mugler, una fragancia intensa y envolvente que refleja su estilo característico dentro y fuera del escenario. El icónico frasco con forma de estrella, creado en 1992, se ha mantenido como un símbolo de sofisticación y fuerza femenina, con notas dulces y profundas que combinan algodón de azúcar, vainilla, pachulí y chocolate.

La elección de Florez no sorprende: su personalidad intensa, teatral y refinada encuentra eco en un perfume que deja una huella inconfundible. En una de sus imitaciones más recordadas, donde recreó a Susana Giménez frente al espejo, el frasco de Angel brilló sobre el tocador y terminó revelando el secreto de su aroma característico.

Cuál es el perfume favorito de Fátima Florez

Dentro de ese video viral que la muestra reinterpretando a Susana Giménez, Fátima dejó al descubierto su fragancia de cabecera: Angel de Thierry Mugler. Su composición pertenece a la familia olfativa Ámbar Vainilla y fue diseñada por los perfumistas Olivier Cresp y Yves de Chirin.

El perfume despliega una estructura compleja con notas de salida dulces, como coco, melón y algodón de azúcar, un corazón floral y frutal con miel, durazno y jazmín, y un fondo cálido de pachulí, caramelo, vainilla y sándalo. Ese contraste entre lo goloso y lo terroso es lo que le otorga su carácter distintivo, ideal para una figura escénica que busca marcar presencia.

El envase, con su diseño estrellado, ya es parte del imaginario visual de la artista y se integra a su imagen pública como un accesorio más de su identidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

En la actualidad, el Angel de Thierry Mugler de 25 ml puede conseguirse por 266.900 pesos en su versión recargable, de acuerdo con el sitio oficial de Farmalife. En otras tiendas, como Juleriaque, los valores varían entre 220.000 y 275.000 pesos, según el formato y la presentación.

Fátima Florez perfume 2
La permanencia de este perfume en el mercado demuestra que, más allá del paso del tiempo, sigue siendo una fragancia de culto y prestigio, buscada por su aroma inconfundible y su capacidad de proyectar elegancia y personalidad, tal como lo hace Fátima Florez.

