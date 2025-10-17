Ni Messi ni Maradona: Zlatan Ibrahimovic eligió al mejor jugador de la historia y aseguró que "era fútbol" El exdelantero sueco sorprendió al dejar fuera del primer puesto a los futbolistas argentinos. Su elegido fue un brasileño. Por







Para él, este delantero no solo fue un ícono de una época, sino también fue el que mejor encarnó lo que significa ser “fútbol” en su forma más pura. Redes sociales

Zlatan Ibrahimovic volvió a encender el eterno debate del fútbol mundial con una declaración que no pasó desapercibida. El exdelantero sueco, conocido por su carácter fuerte y su estilo directo, dio a conocer quién es, para él, el mejor futbolista de todos los tiempos. En una entrevista reciente, sorprendió al dejar fuera del primer puesto a Lionel Messi y Diego Maradona, dos de los nombres que se suelen mencionar a la hora de llevar adelante este tipo de discusiones.

Desde hace décadas, la disputa sobre quién merece el título de “mejor jugador de la historia” divide opiniones entre generaciones, países y estilos de juego. Mientras algunos le dan un mayor valor a la técnica y la constancia, otros priorizan la magia, el carisma o el impacto que cada figura tuvo en su época. En esa conversación siempre aparecen nombres como Pelé, Cruyff, Zidane, Cristiano Ronaldo, Maradona o Messi, pero cada voz autorizada aporta una mirada distinta que vuelve a encender la polémica.

En ese sentido, Ibrahimovic, quien tuvo una carrera que lo llevó por los grandes clubes de Europa y una trayectoria marcada por goles espectaculares y declaraciones sin filtros, dio su veredicto con contundencia. Con su habitual tono categórico, explicó a quién considera “la esencia del fútbol” y por qué su elección se sostiene más allá del tiempo y las estadísticas.

ronaldo nazario Redes sociales

Quién es el mejor futbolista de la historia para Zlatan Ibrahimovic Lejos de sumarse al consenso popular, Zlatan Ibrahimovic aseguró que el jugador más grande de la historia es Ronaldo Nazário, el legendario delantero brasileño que brilló en los años 90 y principios de los 2000. “En mi opinión, Ronaldo, El Fenómeno, era fútbol. Es el tipo de jugador que todos queríamos imitar”, expresó el exgoleador, dejando claro que su admiración va más allá de los números o los títulos.

Para Ibrahimovic, Ronaldo representó la perfección dentro del campo gracias a su potencia, técnica, velocidad y una capacidad única para definir en cualquier contexto. Su paso por clubes como Barcelona, Inter, Real Madrid y Milan marcó una era, y pese a las lesiones que interrumpieron su carrera, logró construir una leyenda que sigue inspirando a generaciones de futbolistas. ronaldo nazario Redes sociales El sueco también completó su propio podio histórico con dos nombres argentinos. En el segundo lugar ubicó a Diego Armando Maradona, a quien definió como “un crack total que jugaba con el corazón”, destacando su pasión y liderazgo dentro de la cancha. En el tercer puesto colocó a Lionel Messi, reconociendo su vigencia y logros: “No estoy seguro de que le quede algo por ganar”, afirmó.