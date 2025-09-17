17 de septiembre de 2025 Inicio
River – Palmeiras, por cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Marcelo Gallardo deberá reacomodar a mitad de la cancha tras la expulsión de Giuliano Galoppo y también mantiene la duda en la zaga central: resta definir si seguirá apostando por Lucas Martínez Quarta o si mandará a la cancha a Lautaro Rivero.

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre una complicada serie en el Monumental contra Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave, que se definirá en Brasil, se medirá con el vencedor de San Pablo y Liga de Quito en semifinales.

Para ello, el conjunto de Marcelo Gallardo tendrá dos dudas para el armado del 11 ideal: deberá reacomodar la mitad de la cancha tras la expulsión de Giuliano Galoppo y definir quién será el compañero de Paulo Díaz en el fondo, sin Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

River Palmeiras
La última vez que se enfrentaron fue en la Libertadores 2020.

El Muñeco deberá definir si Kevin Castaño, Juan Portillo, Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina acompañarán a Enzo Pérez, en reemplazo del ex - Banfield. Mientras que en la última línea, el Chino Martínez Quarta, con bajo rendimiento, podría perder la pulseada con el juvenil River, que se mostró sólida en sus últimas actuaciones.

Por su parte, los brasileños llegan también en una posición inmejorable: el último fin de semana goleó por 4 a 1 a Inter en el Brasileirao, lo que lo mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

Pensando en este choque, Abel Ferreira también tiene dos dudas: en el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, pelea con Khellven por un lugar, y en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

River vs. Palmeiras: hora y televisión

  • Hora: 21.30
  • Estadio: Monumental
  • Televisión: FOX Sports, Telefe, Disney +
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

River vs. Palmeiras: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández; Kevin Castaño, Juanfer Quintero, Matías Galarza o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.
  • Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vítor Roque. D. T: Abel Ferreira.
