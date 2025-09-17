River – Palmeiras, por cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV Marcelo Gallardo deberá reacomodar a mitad de la cancha tras la expulsión de Giuliano Galoppo y también mantiene la duda en la zaga central: resta definir si seguirá apostando por Lucas Martínez Quarta o si mandará a la cancha a Lautaro Rivero. Por







Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental X (@RiverPlate)

River abre una complicada serie en el Monumental contra Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave, que se definirá en Brasil, se medirá con el vencedor de San Pablo y Liga de Quito en semifinales.

La llave no será nada fácil, ya que el Millonario se enfrentará al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras golear a Universitario en octavos. El Millonario, por su parte, pudo agarrar regularidad y solidez con la victoria frente a Estudiantes el último fin de semana por el Torneo Clausura.

Para ello, el conjunto de Marcelo Gallardo tendrá dos dudas para el armado del 11 ideal: deberá reacomodar la mitad de la cancha tras la expulsión de Giuliano Galoppo y definir quién será el compañero de Paulo Díaz en el fondo, sin Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

River Palmeiras La última vez que se enfrentaron fue en la Libertadores 2020.

El Muñeco deberá definir si Kevin Castaño, Juan Portillo, Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina acompañarán a Enzo Pérez, en reemplazo del ex - Banfield. Mientras que en la última línea, el Chino Martínez Quarta, con bajo rendimiento, podría perder la pulseada con el juvenil River, que se mostró sólida en sus últimas actuaciones.