El actor habló por primera vez sobre la noticia que se confirmó hace algunas horas sobre la confirmación del embarazo de Úrsula Corberó, la pareja de su hijo. "Hace rato que lo sé", contó.

Luego de que la actriz Úrsula Corberó anuncie a través de las redes sociales que estaba embarazada del Chino Darín, el actor Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo y habló sobre el momento familiar que atraviesan: “Una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

Hace algunas horas, la española publicó un posteo en el que confirma que agranda su familia y etiquetó a su pareja en la panza. “Esto no es IA”, escribió y recibió más de 2 millones de likes , pero también más de mil comentarios de familiares, famosos y fanáticos.

En este caso, el futuro abuelo contó en Perros de la Calle: “Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine ”.

“ Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”, escribió.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

El anuncio del embarazo de Úrsula Corberó emocionó a todas las redes sociales y su familia no dudó en expresarse públicamente. Si bien, ya lo sabían desde hace un tiempo, aprovecharon el momento para exponer sus palabras y, una de ellas fue la mamá del Chino Darín.

La actriz anunció su embarazo a través de una publicación y escribió: “Esto no es IA”. Inmediatamente, el posteo se llenó de felicitaciones porque entendieron que compartía su felicidad por su embarazo.

La mamá del Chino, Florencia Bas, escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, que lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja".

Y finalizó con un mensaje para la futura mamá: “Lo bella que estás”. Ese comentario se llenó de likes, pero también de comentarios: "Felicitaciones a la futura abu", "Felicidades y que sea con toda la bendición", "Qué abuela, por favor".

Corberó y Darín están en pareja desde hace casi diez años, cuando trabajaron juntos en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Si bien, los actores se conocían desde antes, fue en la producción donde comenzó el amor y se consolidó durante los últimos años.