Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

El Ministerio de Transporte bonaerense renovó el sitio web con el fin de simplificar los trámites.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Martín Marinucci, presentó la nueva página oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El portal renovado apunta a mejorar la experiencia de los usuarios con una plataforma más ágil, segura y accesible, disponible en vtv.gba.gob.ar.

La licencia de conducir en minutos: cuál es la iniciativa que agiliza el trámite

La actualización del sitio permite reservar turnos en línea, consultar el historial de verificaciones y vencimientos, acceder a un mapa interactivo con las plantas habilitadas y realizar gestiones desde cualquier dispositivo. También incorpora un sistema de atención personalizada que facilita consultas y trámites.

Un aspecto central de la modernización es la inclusión de una sección para denunciar páginas falsas y plantas ilegales, con el objetivo de frenar las estafas a quienes deben cumplir con la VTV. Desde la cartera de Transporte señalaron que en las últimas semanas se presentaron ante la Justicia más de 220 denuncias contra sitios fraudulentos que ofrecían verificaciones en redes sociales como Facebook Marketplace.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

La Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva página web dedicada a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y agilizar los trámites relacionados con los vehículos. La plataforma está diseñada para que los conductores puedan gestionar sus verificaciones de manera rápida y segura, evitando desplazamientos innecesarios.

El sitio permite reservar turnos online en cualquiera de las plantas habilitadas, evitando largas esperas y filas. Además, los usuarios pueden consultar de forma inmediata el historial de sus verificaciones y los vencimientos próximos, lo que facilita planificar los controles con anticipación.

vtv inspección.jpg

Otra novedad importante es el mapa interactivo que muestra todas las plantas habilitadas en la provincia. Con esta herramienta, los conductores pueden encontrar fácilmente la ubicación más cercana y seleccionar la que mejor se adapte a su disponibilidad, optimizando tiempos y desplazamientos.

La plataforma también incluye un sistema de atención personalizada que permite resolver consultas y gestionar trámites directamente desde la página. Esto reduce la necesidad de comunicarse por teléfono o acercarse personalmente a las oficinas, haciendo más eficiente todo el proceso.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Para proteger a los usuarios de fraudes, la nueva web incorpora una sección específica para denunciar páginas truchas y plantas ilegales. Esta herramienta busca frenar estafas que circulan en redes sociales y otros canales digitales, garantizando que todos los trámites se realicen de manera segura y confiable.

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que en las últimas semanas se detectaron más de 220 sitios fraudulentos ofreciendo verificaciones falsas. Gracias a la nueva sección de denuncias, los usuarios pueden alertar sobre irregularidades, contribuyendo a la seguridad del sistema y a la protección de la comunidad.

En resumen, la nueva página de la VTV en Buenos Aires combina tecnología, seguridad y practicidad. Desde reservar turnos hasta denunciar irregularidades, la plataforma ofrece todas las herramientas necesarias para que los conductores completen sus trámites de forma rápida, transparente y confiable, sin moverse de su hogar.