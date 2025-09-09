En la dulce espera: Úrsula Corberó confirmó que espera su primer hijo con Chino Darín La actriz hizo una publicación en sus redes sociales, donde se la ve vestida de blanco y luciendo su pancita: "Esto no es IA". De esta manera, Ricardo Darín será abuelo por primera vez.







Chino Darín y Úrsula Corberó están juntos desde 2015. Redes sociales

La actriz, Úrsula Corberó confirmó que está en la dulce espera: se convertirá madre por primera vez junto a su pareja, de Ricardo “Chino” Darín.

La española reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una foto vestida con un camisolín de raso color blanco posando sobre un sillón y dejando ver la pancita, que será el primer nieto o nieta del actor Ricardo Darín.

“Esto no es IA”, junto al emoji de una carita emocionada y un corazón con brillos y etiquetó al Chino. Si bien no confirmó el sexo del bebé, en su vestimenta se vislumbra un lazo rosa, ¿será una nena?

Úrsula Corberó embarazada Instagram En la publicación, si bien la actriz recibió miles de felicitaciones, la que se destacó entre todas es la de la futura abuela, madre del Chino, Florencia Blas: "¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.

Corberó y Darín están en pareja desde hace casi diez años, cuando trabajaron juntos en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Si bien, los actores se conocían desde antes, fue en la producción donde comenzó el amor y se consolidó durante los últimos años.