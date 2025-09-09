La actriz, Úrsula Corberó confirmó que está en la dulce espera: se convertirá madre por primera vez junto a su pareja, de Ricardo “Chino” Darín.
La actriz hizo una publicación en sus redes sociales, donde se la ve vestida de blanco y luciendo su pancita: "Esto no es IA". De esta manera, Ricardo Darín será abuelo por primera vez.
La española reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una foto vestida con un camisolín de raso color blanco posando sobre un sillón y dejando ver la pancita, que será el primer nieto o nieta del actor Ricardo Darín.
“Esto no es IA”, junto al emoji de una carita emocionada y un corazón con brillos y etiquetó al Chino. Si bien no confirmó el sexo del bebé, en su vestimenta se vislumbra un lazo rosa, ¿será una nena?
En la publicación, si bien la actriz recibió miles de felicitaciones, la que se destacó entre todas es la de la futura abuela, madre del Chino, Florencia Blas: "¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.
Corberó y Darín están en pareja desde hace casi diez años, cuando trabajaron juntos en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Si bien, los actores se conocían desde antes, fue en la producción donde comenzó el amor y se consolidó durante los últimos años.
Luego que Úrsula Corberó diera a conocer la noticia de su embarazado, el Chino Darín no le comentó la publicación a la que fue etiquetado, pero sí hizo el reposteo en sus historias de Instagram.
Escribió “esto:” junto a la publicación de su pareja, y al mismo tiempo agregó “y esto:” acompañado de una serie de emoticones: dos corazones rojos, una carita sonriente con sudor, cara sonriente con corazones y cara de loco, pero feliz. ¡Se agranda la familia!
