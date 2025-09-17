Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina . Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Números ganadores: 04 - 12 - 19 - 39 - 40 - 44

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $3.329.314.998

5 aciertos: 21 ganadores. Premio: $1.281.300

4 aciertos: 1.260 ganadores Premio: $6.406,50

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $706.725.189

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

5 aciertos: 66 ganadores. Premio: $706.725.189

Pozo extra: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

6 aciertos: 391 ganadores. Premio $332.480,82

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.306 del Quini 6 se realizará el domingo 21 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $5.900 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.