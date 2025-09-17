17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Redes Sociales

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025
Te puede interesar:

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 12 - 19 - 39 - 40 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $650.000.000

5 aciertos: 22 ganadores. Premio: $1.223.059,09

4 aciertos: 895 ganadores. Premio: $9.019,21

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $3.329.314.998

5 aciertos: 21 ganadores. Premio: $1.281.300

4 aciertos: 1.260 ganadores Premio: $6.406,50

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $706.725.189

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

Números ganadores: 03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

5 aciertos: 66 ganadores. Premio: $706.725.189

Pozo extra: resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

6 aciertos: 391 ganadores. Premio $332.480,82

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.306 del Quini 6 se realizará el domingo 21 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $5.900 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3812 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.303 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

cual es la nueva web que lanzo buenos aires que ayuda para hacer la vtv

Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Las imágenes estremecedoras se conocieron un mes después del hecho.

Violento intento de robo en Mar del Plata: un hombre respondió a los tiros y los delincuentes escaparon

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente de moto que sufrió el viernes.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y evalúan volver a operarlo

Rating Cero

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Ricardo Darín se convertirá en abuelo gracias al futuro bebé de Úrsula Corberó.
play

La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..."

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

Los Palmeras quedaron al borde de la desolución.

Los Palmeras, al borde de desaparecer de la música: "Disolución inmediata"

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo.

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo

últimas noticias

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

Hace 28 minutos
Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Hace 29 minutos
La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.

Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Hace 29 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Hace 32 minutos
Gustavo Gómez grita el primer gol de Palmeiras.

Palmeiras es superior y ya le gana 2-0 a River en el Monumental, por la ida de los cuartos de final

Hace 54 minutos