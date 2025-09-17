En vivo: Diputados debate los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Así será el orden de temas que se tratarán en Diputados
- Rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría - Garrahan (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley).
- Rechazo veto a financiamiento universidades (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley).
Pedido de informes verbales a Karina Milei, Lugones y Francos por coimas en la Andis (son tres expedientes) (Se emplaza a las comisiones por mayoría simple ya que no tienen dictámenes)
Nuevo régimen legal para regular los DNU (tiene media sanción del Senado, se debe emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que saque dictámenes)
Comisión investigadora del fentanilo contaminado. Creación. Son cinco expedientes. (Se emplaza a las comisiones, porque no se pudo avanzar esta semana en el dictamen)
Reforma de la Andis (emplazamiento a las comisiones)
Programas/Planes de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Creación (tres expedientes, se emplaza a las comisiones porque no tiene dictamen de Presupuesto)
Rechazo del Decreto de Facultades Delegadas 396-25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR (se exige mayoría simple nada más)
Rechazo del DNU 62-25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género (art 11 de la misma) (se exige mayoría simple)
Rechazo al DNU 0061-25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal (mayoría simple)
Rechazo al Decreto de Facultades Delegadas 0077-25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas (mayoría simple)
Ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica (se tratará la habilitación del tema que ya cuenta con dictamen
Ley de Alzheimer (se tratará la habilitación del tema que ya cuenta con dictamen)