En vivo: Diputados debate los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Pero habrá más temas a tratar y se espera que sesionen hasta pasada la medianoche. También debatirán sobre la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley del DNU, la cual tiene media sanción del Senado.

Entre otras cosas, tratarán la declaración de Emergencia de Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.

Live Blog Post Así será el orden de temas que se tratarán en Diputados Rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría - Garrahan (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley).

Rechazo veto a financiamiento universidades (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley). Pedido de informes verbales a Karina Milei, Lugones y Francos por coimas en la Andis (son tres expedientes) (Se emplaza a las comisiones por mayoría simple ya que no tienen dictámenes)

Nuevo régimen legal para regular los DNU (tiene media sanción del Senado, se debe emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que saque dictámenes)

Comisión investigadora del fentanilo contaminado. Creación. Son cinco expedientes. (Se emplaza a las comisiones, porque no se pudo avanzar esta semana en el dictamen)

Reforma de la Andis (emplazamiento a las comisiones)

Programas/Planes de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Creación (tres expedientes, se emplaza a las comisiones porque no tiene dictamen de Presupuesto)

Rechazo del Decreto de Facultades Delegadas 396-25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR (se exige mayoría simple nada más)

Rechazo del DNU 62-25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género (art 11 de la misma) (se exige mayoría simple)

Rechazo al DNU 0061-25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal (mayoría simple)

Rechazo al Decreto de Facultades Delegadas 0077-25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas (mayoría simple)

Ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica (se tratará la habilitación del tema que ya cuenta con dictamen

Ley de Alzheimer (se tratará la habilitación del tema que ya cuenta con dictamen)

Live Blog Post Miguel Angel Pichetto y la chance de voltear los vetos de Milei: "Hay un número bastante cercano para que se de" El diputado nacional señaló que la oposición se encuentra cerca de conseguir los votos para poder rechazar los vetos firmados por el Presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Live Blog Post Cuánto podría durar la sesión en la Cámara de Diputados El periodista de C5N, Lautaro Maislin, informó desde el lugar que "por ahora se está hablando de entre 12 y 14 horas. Una sesión que va a arrancar a las 13". "Algunos empiezan a hablar que están parejos los dos, muchos dicen que está más holgado el tema de universidades, la mayoría va en esa linea pero muchos comentan que hay que tener prudencia", explicó con respecto al poroteo sobre los votos. La oposición necesita los 2/3 de los votos presentes para voltear los vetos presidenciales.

Live Blog Post Comienzan a llegar lo diputados el Congreso de la Nación El legislador Pablo Juliano habló con la prensa en las afueras del Palacio Legislativo donde denunció que el Presidente "quiere usar a los gobernadores, producto de que tuvo un mal resultado electoral". "Vos no podes desmantelar al sector productivo, las provincias, la institucionalidad y que no tengas consecuencias. Lo peor no pasó. No hay un argentino con medio dedo de frente que crea que lo peor pasó", agregó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1968333560684896647&partner=&hide_thread=false Pablo Juliano, diputado nacional: "La Argentina así no sale para adelante"#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/AEQme4x7TD — C5N (@C5N) September 17, 2025