El sorprendente gesto de Calu Rivero tras el anuncio de Úrsula Corberó y Chino Darín

La actriz comentó el posteo de la española, que publicó la noticia del embarazo, y escribió una serie de buenos deseos para ambos. Así, se confirma que conservan una relación cordial, a pesar de haberse separado del actor tiempo atrás.

El anuncio del embarazo de Úrsula Corberó revolucionó las redes sociales, pero también el mundo del espectáculo. Amigas famosas comentaron el posteo de la española y le dejaron buenos deseos. Una de ellas fue Calu Rivero, la exnovia de su actual pareja, Chino Darín, y generó ternura.

La actriz y cantante argentina está en pareja con Aíto de la Rúa y es madre de dos niños llamados Tao y Bee. Pero en un pasado fue pareja del Chino Darín y fueron una de las parejas más virales. Su romance duró menos de un año y la relación terminó en buenos términos.

Tanto es así, que decidió comentarle el posteo a Úrsula en el que anunció su embarazo y le escribió: “Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades, Úrsula y Chino”. Cordial y correcto fue el mensaje que aún no recibió respuesta.

Luego de que la actriz Úrsula Corberó anuncie a través de las redes sociales que estaba embarazada del Chino Darín, el actor Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo y habló sobre el momento familiar que atraviesan: “Una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

Hace algunas horas, la española publicó un posteo en el que confirma que agranda su familia y etiquetó a su pareja en la panza. “Esto no es IA”, escribió y recibió más de 2 millones de likes, pero también más de mil comentarios de familiares, famosos y fanáticos.

Darín Redes sociales

“Felicidades”, comentó Stefi Roitman, Julieta Poggio y Sofi Morandi. Jimena Barón, Emilia Mernes y Penélope Cruz también le dieron sus buenos deseos.

En este caso, el futuro abuelo contó en Perros de la Calle: “Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

“Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”, escribió.