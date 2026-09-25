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¿De qué murió Oscar González Oro? Las causas del fallecimiento

A los 74 años, Oscar González Oro murió en Uruguay; el locutor ya había manifestado meses atrás sentirse "muy cerca del ocaso" en un poema compartido en redes.

Oscar González Oro fumaba desde los 13 años

Oscar González Oro fumaba desde los 13 años

El periodista y locutor Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, donde residía desde los tiempos de la pandemia del Covid-19. Su partida genera un gran dolor en sus oyentes, que lo acompañaron durante décadas.

La pareja decidió salir a navegar en medio de la polémica.
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Si bien no se informó públicamente la causa del deceso, en los últimos años tuvo inconvenientes de salud. En 2017, González Oro sufrió una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass. Aquella intervención duró cinco horas y, en una entrevista, aclaró que si no se sometía a la misma corría riesgo de muerte súbita.

En 2023, el Negro reveló en una nota con La Nación que había bajado 20 kilos sin conocer la causa. Ya a principios del año había publicado un mensaje que generó preocupación, cuando compartió un poema del mexicano Amado Nervo: "Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”.

El deterioro general de la salud del Negro González Oro

El periodista Oscar González Oro falleció este viernes 25 de septiembre a los 74 años, luego de un deterioro general de su salud durante el último tiempo. El mediático tenía 74 años.

González Oro vivía en Punta del Este, en el Uruguay, hacía muchos años, adonde estaba recluído por complicaciones respiratorias graves, ya que según declaró el propio locutor podía camina apenas diez cuadras y se quedaba sin aire y sentía que requería asistencia médica inmediata. Además, había perdido la movilidad y equilibrio, por lo que la inestabilidad física le dificultaba desplazarse por sus propios medios por prevención a algún accidente doméstico.

El reconocido locutor tenía antecedentes cardíacos severos: su salud cardiovascular se encontraba comprometida desde 2017, año en el que debió ser sometido a una delicada cirugía a corazón abierto donde le colocaron tres bypass.

El testimonio de su amigo, el empresario Daniel Hadad

El empresario Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro, como amigo y colega, y dio detalles de su último tramo de vida:"Es una mañana difícil para todos los que estuvimos con él o lo conocimos. Se fue, sobre todo, un gran tipo”, aseguró en Mediodía Noticias, en El trece. El hombre de medios aseguró que el locutor atravesaba una dura enfermedad desde hacía tiempo y que su estado se había deteriorado considerablemente durante los últimos meses.

“Oscar estaba... atravesaba una dura enfermedad... y en los últimos meses fue realmente difícil. Ya se le imposibilitaba moverse, se caía muy seguido. La verdad que fue feo al final”, relató el mediático y agregó: “Ya a los amigos no quería vernos, decía: ‘No me vean así, guarden otra imagen’. A veces le hacíamos caso, a veces no”.

El periodista recordó los últimos momentos de González Oro, en compañía de su enfermera que lo encontró sin vida: "La enfermera del turno mañana, que lo cuidaba, vio que no estaba más. Que Oscar ya pasó a otro lugar. Y nos deja sus recuerdos. Nos deja un montón de recuerdos”, reveló Hadad al periodista Luis Otero.

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