Las reflexiones de Oscar González Oro sobre la muerte: "Cumplí con todo lo que me propuse" El reconocido conductor y periodista falleció este viernes a sus 74 años en Uruguay y dejó un extenso legado en la radio AM. En los ultimos años compartió distintos pensamientos respecto al final de la vida y el paso del tiempo. Agregar C5N en









Oscar González Oro murió a sus 74 años en Uruguay.

Oscar "El Negro" González Oro falleció este viernes a los 74 años en la localidad uruguaya de Punta del Este y llenó de luto al mundo periodístico, en especial la radio tuvo su etapa dorada como conductor en Radio 10. Durante los ultimos años, el locutor compartió distintos pensamientos respecto al final de la vida y el paso del tiempo.

A principio de año, publicó un un mensaje en redes sociales que había llenado de preocupación a sus seguidores y oyentes: "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", escribió.

Por su parte, el Negro también supo responder y no esquivó las preguntas de cómo quería ser recordado: "Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente".

En junio de 2025, González Oro había vuelto a compartir reflexiones que generaron preocupación entre sus seguidores. "Abrazá fuerte, porque el último abrazo no avisa. Saca tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa", posteó en Instagram.

Qué decía Oscar González Oro sobre la muerte “Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz... Dios, si es que hay Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”

Gracias por hacerme feliz... Dios, si es que hay Dios, salva mi alma, si es que tengo alma” "Sé que se acerca el final".

" Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz".

"Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente". El posteo de Radio 10 para despedir a Oscar González Oro MURIÓ OSCAR GONZÁLEZ ORO



"El Negro" construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio AM.



Durante muchos años fue el conductor del exitoso programa "El oro y el moro," en la segunda mañana de Radio 10. pic.twitter.com/5IgHUcHGvC — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) September 25, 2026