25 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Aviones caza de Finlandia y Suecia interceptaron aviones de guerra rusos

En una histórica operación conjunta de la OTAN, cazas nórdicos despegaron de urgencia para identificar un escuadrón del Kremlin sobre el golfo de Finlandia, en medio del creciente temor por la seguridad en el Báltico.

Por
Dos aviones de combate rusos sobre el golfo de Finlandia.

Dos aviones de combate rusos sobre el golfo de Finlandia.

SWEDISH AIRFORCE/FINNISH AIRFORC (via REUTERS)

Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia interceptaron e identificaron a una escuadrilla de aviones militares rusos que sobrevolaban el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia. La patrulla del Kremlin estaba integrada por un avión de transporte militar Tu-134 escoltado por cazas de combate MiG-31 y Su-30. Las aeronaves de Moscú realizaban su trayecto sin haber presentado un plan de vuelo previo ni mantener comunicación con los controles de tráfico aéreo civil.

Javier Milei hablará este miércoles ante la ONU.
Te puede interesar:

En la antesala de su viaje a París, Milei afirmó que "Europa se está hundiendo"

El operativo movilizó a cazas F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos bajo el protocolo de Alerta de Reacción Rápida (QRA). La maniobra marcó un hito de relevancia estratégica en la región, al tratarse de la primera misión de identificación operativa conjunta ejecutada por ambos países nórdicos para garantizar la vigilancia y protección de su integridad territorial.

Este despliegue coordinado responde a un reciente acuerdo bilateral para profundizar la defensa aérea, el cual autoriza a los cazas en alerta a despegar y operar libremente desde las bases aéreas del país vecino. Ambas naciones tomaron la decisión de abandonar décadas de neutralidad militar tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, lo que derivó en su incorporación formal a la OTAN en 2023 y 2024 respectivamente.

Alerta por los movimientos rusos

Tras la maniobra, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, destacó que "el mar Báltico nunca ha sido tan vulnerable como ahora, pero tampoco ha estado tan protegido como en este momento". Por su parte, mandos militares como el coronel finlandés Vesa Mäntylä y el general sueco Jonas Wikman remarcaron que la operación demuestra la fluidez y confianza alcanzadas entre las fuerzas aliadas.

El incidente ocurrió en un clima de máxima alerta en Europa por el incremento de incursiones y ataques híbridos de Moscú, que incluyen posibles sabotajes y ciberataques contra infraestructura crítica. Mientras servicios de inteligencia de la región advierten sobre riesgos crecientes para el flanco oriental de la Alianza Atlántica, desde el Kremlin califican las acusaciones occidentales como "infundadas".

Un caza MiG-31 de la fuerza aérea rusa despega de una base aérea durante unas maniobras militares en la región de Tver.

Un caza MiG-31 de la fuerza aérea rusa despega de una base aérea durante unas maniobras militares en la región de Tver.

Noticias relacionadas

El desalojo de Maricarmen Abascal encendió la mecha en madrid.

Protesta de inquilinos en Europa: evalúan una huelga continental tras el desalojo de una anciana en Madrid

León XIV llegó a Francia. 

Antes de su llegada a Argentina, León XIV recorre las calles de París en una visita histórica

Los efectos de El NIño comenzarán a sentirse en los próximos tres meses. 

El Niño se fortalece: los expertos pronostican que será "muy fuerte" y el más intenso jamás registrado

Uma Kumaran, la ministra de Territorios de Ultramar de Reino Unido.

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido publicó una carta respaldando a sus "Territorios de Ultramar"

Dos mujeres permanecieron encerradas en su casa desde la pandemia. 

Espeluznante hallazgo: madre e hija convivían con un cadáver sentado en el comedor desde 2024

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Rating Cero

Melody Luz, contudente sobre la mediática.

Melody Luz habló de Mariana Nannis y reveló el distante vínculo con su hija: "No sabe quién es"

SAW regresará con su undécima película y Mike P. Nelson será el director. 

Confirmado: habrá nueva película de Saw y regresará James Wan

Tras la trágica noticia del fallecimiento del locutor radial a los 74 años en Uruguay, Casella lo recordó con cariño.

La revelación de Oscar González Oro a Beto Casella antes de morir: "Me contó que..."

Oscar González Oro, murió a los 74 años.

La dolorosa traición familiar que marcó Oscar González Oro hasta el día de su muerte: "Lo peor que me pasó en la vida"

El conductor del reality mostró su nuevo look.

La impresionante transformación de Santiago del Moro tras el final de Gran Hermano

El hijo del famoso empresario está trabajando con una marca internacional.

Felipe Fort consiguió el trabajo de sus sueños a los 22 años: de qué se trata

últimas noticias

La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

El Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI y el Banco Central no compró dólares

Hace 9 minutos
La AFA rechazó el reclamo de Vélez tras el partido contra Boca.

Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

Hace 22 minutos
El riesgo país superó los 600 puntos este viernes.

El riesgo país superó los 600 puntos, su nivel más alto en casi seis meses

Hace 35 minutos
Bill Gates, cofundador de Microsoft.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

Hace 39 minutos
La Corte en lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados.

Condenaron a 26 años de prisión al asesino de Federico Aramburú

Hace 47 minutos