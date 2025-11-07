Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 El piloto de Alpine va por una nueva participación en la máxima categoría del automovilismo en el circuito de Interlagos. Por la tarde será la clasificación de la carrera sprint. Por







Colapinto estará en la primera prueba libre.

Franco Colapinto volverá al ruedo este viernes con la primera sesión de entrenamiento del Gran Premio de Brasil correspondiente a la 21° fecha de la temporada 2025, en la recta final de la temporada de la Fórmula 1.

Tras una semana sin circulación en las pistas, este viernes los pilotos volverán al ruedo en el Autódromo de Interlagos, donde el argentino buscará dar una mejor imagen de lo que fue su presentación arriba del Williams en 2024, cuando debió abandonar por un duro accidente, tras despistarse y destruir su monoplaza.

Por lo pronto, hace dos semanas, en la competencia de México, el oriundo de Pilar terminó 16°, solamente una posición por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Una situación que alimenta su futuro en la escudería francesa en 2026.

Franco Colapinto Alpine El pilarense será nuevamente local en el país vecino, no solo por la presencia de los argentinos que irán nuevamente a alentarlo, como lo están haciendo desde su irrupción en la máxima categoría, sino que la F1 lo ubicó como una de las figuras de la fecha, junto al brasileño Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton.

En lo que respecta a la pelea por los primeros puestos, Lando Norris (McLaren) es el líder con 357 puntos, apenas una unidad más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se encuentra en la tercera posición con 321 puntos, y, matemáticamente, aún tiene chances de conseguir su quinto título mundial, teniendo en cuenta que esta fecha habrá carrera sprint, que da puntos adicionales.