Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El piloto de Alpine va por una nueva participación en la máxima categoría del automovilismo en el circuito de Interlagos. Por la tarde será la clasificación de la carrera sprint.

Colapinto estará en la primera prueba libre.

Colapinto estará en la primera prueba libre.

Franco Colapinto volverá al ruedo este viernes con la primera sesión de entrenamiento del Gran Premio de Brasil correspondiente a la 21° fecha de la temporada 2025, en la recta final de la temporada de la Fórmula 1.

El oriundo de Pilar seguirá en 2026.
El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Tras una semana sin circulación en las pistas, este viernes los pilotos volverán al ruedo en el Autódromo de Interlagos, donde el argentino buscará dar una mejor imagen de lo que fue su presentación arriba del Williams en 2024, cuando debió abandonar por un duro accidente, tras despistarse y destruir su monoplaza.

Por lo pronto, hace dos semanas, en la competencia de México, el oriundo de Pilar terminó 16°, solamente una posición por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Una situación que alimenta su futuro en la escudería francesa en 2026.

Franco Colapinto Alpine

El pilarense será nuevamente local en el país vecino, no solo por la presencia de los argentinos que irán nuevamente a alentarlo, como lo están haciendo desde su irrupción en la máxima categoría, sino que la F1 lo ubicó como una de las figuras de la fecha, junto al brasileño Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton.

En lo que respecta a la pelea por los primeros puestos, Lando Norris (McLaren) es el líder con 357 puntos, apenas una unidad más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se encuentra en la tercera posición con 321 puntos, y, matemáticamente, aún tiene chances de conseguir su quinto título mundial, teniendo en cuenta que esta fecha habrá carrera sprint, que da puntos adicionales.

Fórmula 1: a qué hora y cómo ver en vivo en Gran Premio de Brasil

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 11:30
  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14
