Tití Fernández elogió al Chiqui Tapia: "Es el gran mimador de Messi y lo bien que hace"

En una extensa entrevista con Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal, en C5N, el reconocido periodista deportivo reconoció que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino protegió a Lionel Messi como nadie. Sin embargo, también lo criticó por la gestión en la liga local.

"Al Padrino me la vi tres o cuatro veces y me sigue encantando. Pero esta película la vi tres veces y cada vez me gusta menos. Estamos yendo al mismo camino de la plata dulce de los '70", dijo Miguel Ángel "Tití" Fernández.

Miguel Ángel "Tití" Fernández recordó cuando el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, tan solo era la persona que caminaba al lado del histórico sindicalista Hugo Moyano y aseguró que hoy "es otra persona". Luego, dividió su opinión sobre él en la gestión del máximo deporte nacional. "Es el gran mimador de (Lionel) Messi y lo bien que hace. Nunca se lo vio tan contento", aseguró. Sin embargo, criticó su manejo en la liga local.

Nancy Pazos, sobre la batalla cultural del Gobierno: "Quiere sacarle la esperanza a la gente que juntos se puede, como el caso del Garrahan"

En un extenso diálogo con Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal, en C5N, el reconocido periodista deportivo se refirió al presidente de la AFA en dos partes. En primer lugar, "Hay una parte maravillosa en lo que hizo con la seleccion argentina. Fue una obra de arte. Bancó a (Lionel) Scaloni, cuando se pensaba que no tenía el prestigio. Y él hizo una revolución: nos trabjo al Dibu Martínez, al Cuti Romero y ni sabíamos que existían", dijo Tití.

Además, Fernández destacó que gracias al "Chiqui", Messi continúa jugando en la selección. "El pibe está chocho de la vida y sigue haciend goles. Tapia hace bien en protegerlo y cobijarlo". De todos modos, el periodista deportivo aseguró: "No me gusta que en Argentina tengamos un campeonato de 30 equipos".

Por último, el reconocido periodista deportivo que cubrió diez Copas del Mundo se refirió a la actualidad política y económica del país. "Al Padrino me la vi tres o cuatro veces y me sigue encantando. Pero esta película la vi tres veces y cada vez me gusta menos. Estamos yendo al mismo camino de la plata dulce de los '70", cerró.

Al Padrino me la vi tres o cuatro veces y me sigue encantando. Pero esta película la vi tres veces y cada vez me gusta menos. Estamos yendo al mismo camino de la plata dulce de los 70, dijo Miguel Ángel Tití Fernández.

