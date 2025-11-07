San Lorenzo empató con Rosario Central en Arroyito y logró clasificar a los octavos de final Con el VAR como protagonista, el Ciclón jugó un partidazo ante el mejor equipo del torneo pero no se sacaron diferencias. Así, pasó a la fase final del campeonato, a falta de una fecha por jugar. Por







Di María quiere escapar ante la marca de Elías Báez, de San Lorenzo. Fotobaires

San Lorenzo igualó 0-0 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 y logró clasificarse a los octavos de final. Con un tiempo para cada uno, tanto el Ciclón como el Canalla jugaron un partidazo, con el VAR como protagonista, ya que anuló dos goles durante el encuentro.

El equipo de Damián Ayude, quien fue expulsado por el árbitro Facundo Tello, se plantó en Rosario y hasta mereció mejor suerte en el resultado por lo hecho en el primer tiempo. Gastón Hernández había adelantado de cabeza para la visita, sin embargo, la acción fue invalidada por fuera de juego a instancias del VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1986976656343359944&partner=&hide_thread=false Final del partido en Rosario.



Rosario Central 0-0 #SanLorenzo



Con este resultado, el Ciclón aseguró su clasificación a los playoffs. ¡Vamos por más! pic.twitter.com/onX0oH0gj1 — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 8, 2025 En el complemento, el local reaccionó y demostró por qué es el mejor equipo del torneo. Así llegó el gol de cabeza de Enzo Giménez, tras un centro preciso de Ángel Di María, pero de nuevo el VAR tuvo relevancia y señaló offside de Juan Komar para invalidar el tanto.

En la próxima fecha, Rosario Central cerrará la fase regular del Torneo Clausura frente a Independiente, en el Libertadores de América; mientras que San Lorenzo enfrentará a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro.