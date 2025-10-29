El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

La cantante aseguró que “hace rato” está separada de Leandro García Gómez, pero explicó por qué estaba en su casa. Además, aseguró estar triste por la negativa de la excarcelación a su expareja.

A días de su reaparición sobre los escenarios, Lourdes Fernández hizo una breve declaración ante los medios , pero después tuvo una larga charla con Fabiana Cantilo, donde se mostró sincera y contó detalles de lo que sucedió en los últimos días en que su madre denunció su desaparición.

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su exnovio: "Estoy muy triste, él no me hizo nada"

Todo comenzó cuando la referente del rock nacional estaba haciendo un vivo, vio conectada a la artista de Bandana y la invitó a participar. Cuando apenas estuvieron cara a cara, Cantilo no tardó en preguntarle qué fue lo que sucedió el día en que la encontraron.

En primera instancia, Fernández aseguró que tenía anginas a la noche que hizo que terminara en cama y la histórica artista la increpó: “No te creo nada esa parte. Pero, ¿estuviste durmiendo cinco días? ¿Por qué no contestabas dónde estabas?”.

Frente a esas consultas, Lourdes aseguró que sí contestó los mensajes y aseguró que ya no son más pareja . “No tengo nada con él, hace rato que estoy separada”. Sin embargo, Fabiana le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?”.

“ Fue su cumpleaños. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme , me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, explicó la Bandana y agregó: “El domingo a la noche cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”.

En medio de la conversación, Cantilo siguió insistiendo para que su colega de más explicaciones de lo sucedido en los últimos días, pero antes no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a los momentos de violencia de género que sufrió Lourdes con García Gómez. “Bueno, pero el señor ya te había pegado. No lo queremos al señor que pega, Lourdes. A ningún señor que sea violento”.

“Ya habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado”, explicó Fernández y aseguró que pese a volver a verse su expareja no volvió a golpearla. “No volvió. Te lo juro por Dios y por mis cuerdas vocales, por eso estoy realmente muy triste que le hayan negado la excarcelación”, señaló.

Lourdes Fernández confirmó cuándo será su primera presentación en público tras la detención de su pareja

Lourdes Fernández volvió a recurrir a sus redes sociales para seguir adelante con sus compromisos laborales y esta vez anunció cuándo será su primera presentación en público tras la denuncia de su madre por desaparición y la detención de su pareja.

Primero hizo un fuerte descargo donde apuntó a sus excompañeras de grupo que hablaron de los episodios de violencia de género de parte de su novio Leandro García Gómez, pero ahora parece estar decida en dejar atrás lo aquello y enfocarse de lleno a su carrera musical y presentaciones.

Si bien la artista está confirmada para el 23 de noviembre con Bandana, antes reconfirmó su presentación en un concierto en celebración y recordar lo que es la música de los 2000. Se trata de Buenos Aires 2000: UNA NOCHE PARA VOLVER A CREER EN EL POP que se llevará a cabo en el Gran Rex este 30 de octubre.

Allí, Lourdes compartirá escenario con Germán “Tripa” Tripel y la banda que fue furor en aquellos años, A*Teens, quienes regresan al país tras 25 años para cantar sus hits inolvidables como Upside Down, Mamma Mia, Super Trouper y la infaltable Dancing Queen, en una noche que promete emociones, baile y recuerdos de esos que siguen vivos en cada canción.