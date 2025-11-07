Nancy Pazos, sobre la batalla cultural del Gobierno: "Quiere sacarle la esperanza a la gente que juntos se puede, como el caso del Garrahan" La conductora de Inteligencia Artesanal destacó que el aumento del 61% fue un logro conjunto de los trabajadores del hospital pediátrico y de la sociedad, algo que Javier Milei quiere ocultar. Por







La conductora analizó la estrategia del Gobierno para tapar los logros de los trabajadores del Garrahan. C5N

La conductora Nancy Pazos advirtió que el Gobierno quiso esconder que la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, que tras seis meses de lucha lograron un incremento salarial para sus trabajadores, becarios y residentes. Se trata de un incremento del 61% sobre el salario básico.

"Manuel Adorni, el flamante jefe de Gabinete electo, viralizó la entrevista donde Eduardo Feinmann maltrató a los trabajadores del Garrahan, lo utilizó porque el Gobierno pretende que el efecto del Garrahan no crezca. Fue el resultante de la lucha conjunta, del amor de toda la gente que apoyó la lucha colectiva, esta antigüedad como es la lucha colectiva sirve", advirtió.

"Esto es algo que hay que el Gobierno quiere matar, porque se dan cuenta que si todos los buenos nos juntamos logramos cosas. Esto es lo que quiere matar y desterrar el Gobierno", remarcó la periodista.

La presentadora de Inteligencia Artesanal, en C5N, insistió en la "batalla cultural" que utiliza Javier Milei con la lucha del hospital referente de pediatría: "El Gobierno necesitaba ensuciar a los luchadores del Garrahan porque su batalla cultural necesita sacarle la esperanza a la gente que juntos se puede dar vuelta una decisión cruel como la que tomó el Gobierno... a eso le tienen miedo porque no saben como manejarlo".