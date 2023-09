La reacción de Nicole Neumann luego de que trascendiera que su hija no la invitó a su fiesta de 15

Es por eso que trascendió que la modelo no estará entre los invitados de la selecta lista que realizó Indiana pensando en la celebración de sus 15 años.

La expareja de Fabián Cubero se expresó en su cuenta de Instagram y la publicación se viralizó al instante, dado que los usuarios vincularon el posteo con la presunta crisis familiar que atraviesa la modelo.

El posteo constaba de una foto en una historia, que decía: "You either quit or keep going, both hurt", cuyo significado en español es "aunque renuncies o sigas, ambas duelen".

La que confirmó la misma fue la abogada de Cubero, Lidia Rosenstein, quien en comunicación telefónica con el ciclo A la Barbarossa explicó: “Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y que era lo que correspondía, porque así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”.

“En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”, agregó la letrada. Entonces los panelistas del programa de Telefe le preguntaron si Manuel Urcera, pareja de la modelo, estaba involucrado, respondió con un sugestivo: "Por ejemplo".

Además, reveló algunas situaciones que vivió la adolescente en los últimos meses, cuando dejó la casa de la Neumann para irse a vivir con su papá y su mujer, Mica Viciconte. “Desde diciembre no podía sacar sus pertenencias, la mamá aparentemente tenía la esperanza de que volviera y por eso no se la entregaba. Va con 2 amigas porque se sentía más cómoda, ella no quiere tener contacto con su mamá. En este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra”, detalló.

Por último, Rosenstein señaló que este caso se enmarca en uno de “violencia psicológica”. "Los juzgados por el tema de la ley de género son muy precavidos y no creen que una mamá puede ser violenta”, explicó sobre la delicadeza la situación.

Sin embargo, Yanina Latorre contó este martes por la noche en LAM que no existe aún una denuncia formal contra la modelo. “Lo que intentó Cubero con su abogada es presentarse con estos audios. Intentaron presentarlos y denunciar, pero la jueza no les tomó la denuncia”, señaló.

La abogada Mariana Gallego, invitada al piso del programa de América para explicar la situación judicial, agregó que existe un análisis previo de la Justicia antes de darle curso a una demanda. “El argumento básico de la denuncia es un audio en el que supuestamente una adolescente grabó a su mamá y luego alguien lo transcribió y lo acompañó”, explicó.