Qué dijo Nicole Neumann de la denuncia que le habría hecho su hija Indiana

La relación entre ambas no sería la mejor, ya que la mayor de las hijas decidió vivir con su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte. Pero la última noticia tiene que ver con lo que contó Marcela Tauro: “La denuncia habría sido hecha por Indiana en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre”.

Y agregó que hay pruebas: “Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”.

Luego de la supuesta denuncia, Nicole publicó un video de Allegra y Sienna, las hijas menores bailando un challenge de Los del Espacio. “Ellas y sus looks por la música”, escribió de pie del posteo.

Pero más tarde subió un mensaje en historias de Instagram. Como su signo solar es escorpio, compartió un posteo de Escorpio Horóscopo Negro que tenía un fuerte mensaje: “Tus palabras nunca son un balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”.

Y en otra historia subió un texto en inglés que traducida decía: “Cuando las personas no pueden controlarte, intentan controlar cómo te ven las personas”.

El detalle de la denuncia que Indiana le habría hecho a Nicole Neumann

Si bien no revelaron más detalles sobre la denuncia, Peñoñori contó qué es lo que siente Nicole Neumann con esta acusación: "Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana". De esta manera, apuntaría a que la denuncia no sería real, pero eso está por verse.

Para finalizar, Marcela Tauro se encargó de explicar cómo es el vínculo entre ellas: "Indiana no le contesta porque no quiere tener relación con su madre. Nicole no puede entender que su hija prefiera vivir con Cubero y Viciconte". Así, continúan los problemas entre la modelo y el exfutbolista, a pesar de estar separados hace muchos años.