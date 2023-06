Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija Indiana por violencia familiar

Tras estas palabras, la otra panelista de América TV remarcó: "Esta es la razón por la que no sigue en Los 8 escalones. Es la razón por la que no quería estar frente a las cámaras". Así, recordó que ella fue quien había confirmado la razón de la salida de la modelo del programa, a la espera de los detalles de la denuncia.

https://twitter.com/juanpedro1950/status/1673379334873137161 Se vende como súper protectora de los pichichos .. mmmm dijo el mudo.



Indiana Cubero le hizo una denuncia por violencia familiar a Nicole Neumann: “Hubo un episodio que fue un escándalo”#Intrusos #LAM #Argenzuela pic.twitter.com/IoHCHd0KVB — Walter (@juanpedro1950) June 26, 2023

Si bien no revelaron más detalles sobre la denuncia, Peñoñori contó qué es lo que siente Nicole Neumann con esta acusación: "Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana". De esta manera, apuntaría a que la denuncia no sería real, pero eso está por verse.

Para finalizar, Marcela Tauro se encargó de explicar cómo es el vínculo entre ellas: "Indiana no le contesta porque no quiere tener relación con su madre. Nicole no puede entender que su hija prefiera vivir con Cubero y Viciconte". Así, continúan los problemas entre la modelo y el exfutbolista, a pesar de estar separados hace muchos años.