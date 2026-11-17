la restricción se levanta de inmediato cuando el Bicho abona lo reclamado o alcanza un acuerdo formal de pago.

Argentinos Juniors fue inhibido por la FIFA y no podrá incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases . La sanción se mantendrá vigente hasta que el club de La Paternal salde o renegocie la deuda que originó el reclamo. Según consta en el sitio del organismo, la medida rige desde el 13 de noviembre.

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La institución fue notificada hace 72 horas y el impedimento para inscribir jugadores comenzará a sentirse con la ventana de verano, que se extiende entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Hasta el momento, la FIFA no publicó el detalle del acreedor ni el monto del expediente, y tampoco trascendieron esos datos desde el club.

Al tratarse de una sanción disciplinaria por compromisos impagos, la restricción se levanta de inmediato cuando el Bicho abona lo reclamado o alcanza un acuerdo formal de pago ante el organismo internacional. Esa condición obligará a la dirigencia a tomar medidas en el corto plazo.

La inhibición llega en plena crisis financiera. Los futbolistas acumulan entre tres y cuatro meses de sueldos adeudados, y el sábado 14 de noviembre suspendieron un entrenamiento como protesta, por lo que el cuerpo técnico de Nicolás Diez les otorgó el día libre para descomprimir la tensión. Mientras tanto, el presidente Cristian Malaspina brindará este viernes una charla exclusiva para socios, con el fin de aclarar los problemas económicos que arrastra la entidad desde comienzos de año.

Argentinos Juniors recibirá a Independiente el sábado 21 de noviembre, a las 17 , en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro corresponde a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Nicolás Diez afronta el cruce luego de la derrota por 2 a 0 ante Huracán en la última fecha, un resultado que le impidió presionar a Boca en la lucha por la Tabla Anual. Además, el club abonó la multa por la expulsión del entrenador, de modo que podrá estar en el banco.

NA/Damián Dopacio

En cuanto al plantel, Franco Paredes recibió dos fechas de suspensión y no podría volver a jugar hasta las semifinales, en caso de que Argentinos avance. Francisco Álvarez, en cambio, cumplió su sanción e ingresará por Mateo Mendoza. También regresará Brayan Cortés, que se reintegrará a los entrenamientos luego de disputar su último partido con la selección de Chile, y Emiliano Viveros, recuperado de una rotura de meniscos, aunque no juega desde el 20 de septiembre.

Entre los futbolistas con molestias, Franco Vázquez lleva tres semanas con un desgarro y probablemente esté, aunque lo evaluarán durante la semana. Facundo Jainikoski y Facundo Carrizo, que estuvieron con la Sub 20 de Diego Placente, estarán disponibles.

El probable equipo estaría integrado por Brayan Cortés; Kevin Coronel o Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Franco Vázquez o Erik Godoy y Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina, Hernán López Muñoz o Emiliano Viveros.