Un futbolista del Xeneize no finalizó la práctica y se realizó exámenes debido a una molestia que sintió, por lo que generó preocupación antes del partido con Atlético Mineiro en Barranquilla.

El mediocampista de Boca Milton Delgado sufrió un dolor en una rodilla en la previa de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Colombia , por lo que no finalizó el entrenamiento de este martes y generó preocupación en el Xeneize de cara al partido del sábado.

Fuentes del club de La Ribera confirmaron a C5N que Delgado se realizó estudios médicos debido al inconveniente físico, aunque aclararon que se encuentra en buen estado y que estará disponible para el encuentro con Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que se jugará el sábado desde las 19:30, por lo que llevaron tranquilidad luego de los análisis para descartar una lesión grave.

El jugador de 21 años se trata de una pieza clave para el entrenador Rodolfo Arruabarrena , debido a que jugó los últimos 12 encuentros del equipo consecutivamente y estuvo presente en 23 de 28 partidos disputados del Xeneize luego del regreso del Vasco en su segunda etapa como director técnico.

En tanto, pese al optimismo en Boca, el DT cuenta como a Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia como posibles reemplazantes del futbolista. Por lo pronto, Delgado comparte habitualmente el mediocampo con el capitán Leandro Paredes y Santiago Ascacibar con un alto nivel en varios partidos.

El jugador debutó en el Xeneize el 3 de abril de 2024 durante un empate 0-0 con Nacional Potosí en Bolivia por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y acumula 87 partidos jugados con un gol y siete asistencias, mientras que integró el plantel que se consagró campeón de la Tabla Anual 2026.

Boca buscará coronarse en la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

El conjunto de La Ribera intentará consagrarse campeón en la Copa Sudamericana y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales, después de ganar la Recopa Sudamericana 2008. El Xeneize se ganó un lugar en la definición contra Atlético Mineiro tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

En la revancha, Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaron al conjunto argentino, mientras que José Rodríguez descontó para el equipo brasileño; cuando la serie parecía encaminarse a una definición más ajustada, Leandro Paredes apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto que aseguró el pase.

El equipo brasileño también necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.