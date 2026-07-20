Diez años después, el restaurante que puso a la cocina vietnamita en el mapa porteño sigue marcando el camino Saigón Noodle Bar celebra su primera década acercando los sabores más auténticos del street food vietnamita a Buenos Aires. Con locales en San Telmo, Retiro y Palermo, combina recetas tradicionales, elaboración propia y nuevas propuestas gastronómicas para disfrutar en el salón o take away. Por Agregar C5N en









Uno de los grandes referentes de la cocina vietnamita.

A punto de cumplir diez años, Saigón Noodle Bar se consolidó como uno de los grandes referentes de la cocina vietnamita en la ciudad. Lo que comenzó en diciembre de 2016 con un pequeño local en San Telmo, a metros del histórico mercado, hoy suma dos sucursales más en Retiro y Palermo, manteniendo una propuesta basada en recetas tradicionales, ingredientes frescos y una identidad que remite a la auténtica comida callejera del sudeste asiático.

Cuando el proyecto abrió sus puertas, la cocina vietnamita era prácticamente una desconocida dentro del circuito gastronómico porteño. Detrás de la iniciativa estuvo el empresario Matías McLurg, quien buscó trasladar a Buenos Aires los sabores que había descubierto durante una etapa de su vida en Francia. Para ello eligió San Telmo, un barrio con una marcada identidad cultural, y asumió otro gran desafío: encontrar un chef vietnamita que pudiera cocinar con la autenticidad que imaginaba para el restaurante. Así llegó Thomas Nguyen, cocinero vietnamita con trayectoria internacional, cuya experiencia resultó determinante para construir la identidad culinaria que distingue a Saigón Noodle Bar hasta la actualidad.

Qué se puede pedir en Saigón Noodle Bar La carta propone un recorrido por algunos de los platos más emblemáticos de Vietnam. Entre las entradas sobresalen los Spring Rolls, preparados con papel de arroz, langostinos, fideos de arroz, panceta, lechuga, pepino y hierbas aromáticas, acompañados con salsa de maní y salsa Nuoc Cham. También se destacan los Nems fritos de cerdo, elaborados con papel de arroz, carne porcina, zanahorias, cebollas y fideos de poroto, además de su versión vegana con tofu marinado, dos clásicos del street food vietnamita.

Entre los principales, uno de los grandes protagonistas es el Bo Luc Lac, elaborado con ojo de bife marinado y salteado a la manteca, acompañado por huevo frito, tomates cherry, pepino y cilantro. Otra de las especialidades de la casa es el Pho, la sopa más representativa de Vietnam, disponible en versiones de carne o pollo. Su caldo se cocina durante cinco horas con siete especias y se sirve con fideos de arroz frescos, carne cocida y cruda, brotes de soja, cilantro, cebolla morada, lima y salsa hoisin. La propuesta también incluye curries, arroces, fideos salteados y diversas alternativas vegetarianas y veganas.

En el apartado de postres, la carta incorpora dos novedades inspiradas en la tradición vietnamita: Ca Phe Trung, una deconstrucción del clásico café vietnamita con gelatina de café, leche, sambayón y chocolate rallado, y Chuoi Nuong, preparado con banana asada, sticky rice, leche de coco y castañas de cajú.

A diez años de su apertura, Saigón Noodle Bar demuestra que la cocina vietnamita encontró un lugar propio en Buenos Aires. Con una propuesta fiel a sus raíces, elaboración artesanal y una constante incorporación de nuevas experiencias gastronómicas, el restaurante continúa acercando al público los sabores más auténticos del sudeste asiático. Donde queda Saigón Noodle Bar Saigón Noodle Bar se ubica en Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo y Bolívar 986, San Telmo.