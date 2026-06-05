Juan Di Natale: "El Indio estaba comprometido con el tiempo que estamos viviendo"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, quien murió este jueves a los 77 años, el periodista y conductor Juan Di Natale lo despidió en diálogo en C5N y destacó que, aún en el peor momento de su enfermedad, el músico seguía "conectado y comprometido con el tiempo que estamos viviendo".
"Es una mañana muy triste, una noticia muy dura. Lamentablemente esperable en algún momento, porque el deterioro de la salud del Indio era progresivo y estaba avanzando fuerte desde hace un tiempo ya, pero que no queríamos que nunca se produzca", lamentó durante una comunicación telefónica con La Mañana.
Di Natale contó que no había visto personalmente al músico en el último tiempo, aunque mantuvo "algún contacto". "Estaba la posibilidad de ir a visitarlo, cosa que finalmente no sucedió, pero sí tenía esta información de que no estaba bien. Estaba teniendo complicaciones, con días mejores y días peores", explicó.
"Pero lo que creo que nos hacía sentir lo vivo que estaba el Indio es cómo estaba realmente muy conectado con todo lo que pasaba. Estaba comprometido con los temas con los que siempre estuvo comprometido y expresándose de la forma que podía hacerlo, a través de sus redes sociales, a veces de algún mensaje grabado de WhatsApp. El Indio estaba ubicado y estaba comprometido con el tiempo que estamos viviendo", destacó.
La reflexión de Juan Di Natale: "Carlos extrañaba mucho al Indio"
Carlos "Indio" Solari hizo público su diagnóstico de Parkinson en marzo de 2016, antes del show que dio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tandil. Su último recital fue un año después, en Olavarría; desde ese momento, el avance progresivo de la enfermedad lo marginó de los escenarios.
"Un poco lo que me transmiten de los últimos tiempos y de esta etapa dura que le tocó vivir, muy compleja incluso también para el entorno, es que Carlos extrañaba mucho al Indio y estaba permanentemente revisando su historia, su pasado, y buscando documentos y contactos de gente que pudiera contarle sobre un concierto u otro", reveló Di Natale.
"Me pasó de recibir el pedido de parte de gente que estaba con el Indio de buscar historias sobre unos shows muy pequeños que había dado en Montevideo con Los Redondos hace muchos años. Un poco esto lo alimentaba, revisar su propia historia, y creo que debe haber estado trabajando mucho sobre el orden de su obra, considerándola ya como un legado", analizó.