Exabrupto en vivo y abandono del programa: famoso conductor protagonizó un tenso momento Un comentario fuera de lugar hacia una de las panelistas del ciclo terminó de encender los ánimos entre el conductor y su invitado. Agregar C5N en









El conductor le exigió al invitado que abandonara el estudio.

Alejandro Fantino protagonizó un cruce tenso en vivo con Juan Ramón Carrasco, entrenador y exfutbolista uruguayo que vistió las camisetas de River, Racing y San Pablo, y terminó abandonando el streaming en el que ambos participaban. El conductor argentino se enojó con Carrasco tanto por las chicanas futbolísticas luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial como por un comentario fuera de lugar que el entrenador le dirigió a una de las panelistas.

El episodio ocurrió en Llenos De Mística, el ciclo de streaming que Fantino conduce desde hace algunos meses en el medio uruguayo El Observador, junto a Rafa Cotelo y las colegas Ana Inés Martínez y Sofía Romano. El programa, que se emite los domingos a las 20 horas, se presenta como un espacio de "charlas profundas, humor y grandes invitados", pero la emisión de anoche terminó lejos de esa premisa.

El particular clima se instaló desde el arranque, cuando a Fantino lo recibieron en el estudio con una camiseta uruguaya de cuatro estrellas, apenas horas después de que Argentina perdiera la final del Mundial. Carrasco, invitado como voz autorizada en materia futbolística, mantuvo el tono picante durante buena parte de la charla con distintas chicanas hacia el equipo argentino.

El quiebre definitivo llegó cuando, en medio de las bromas, contó un chiste con connotaciones sexuales y, al ser interrumpido por Sofía Romano, que le pidió retomar el tema futbolístico, respondió con un comentario que generó el enojo general: "¿Qué te pasa? Estás mal atendida".

El tenso momento que protagonizó Fantino en vivo La frase de Carrasco hacia Sofía Romano fue el punto de quiebre de la emisión. Fantino, que ya venía molesto por los comentarios futbolísticos del entrenador uruguayo a raíz de la derrota argentina en la final, no toleró el comentario y decidió confrontarlo de manera directa frente a cámaras.

Se pudrió todo en Llenos de Mística

con Juan Ramón Carrasco.



- Yo no tengo ganas de compartir un minutos más al aire con vos.

- RAFA... Rafa... rafa pic.twitter.com/8k9bSdVkMR — Claudio Lukerman (@ClaudioLukerman) July 20, 2026 El conductor le exigió al invitado que abandonara el estudio o que, de lo contrario, se retiraría él mismo. "Si querés quedarte me voy yo, si no andate. Levantate y andate", lanzó Fantino, visiblemente indignado por la desubicación del entrenador hacia su compañera de panel. La reacción del conductor terminó con la charla con Carrasco y dejó a la vista la tensión que se había ido acumulando a lo largo de toda la emisión, entre las chicanas futbolísticas post Mundial y el comentario inapropiado que terminó de desbordar la situación.