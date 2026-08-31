31 de agosto de 2026 Inicio
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El día que Lionel Messi eligió a la Selección argentina por encima de España

Unos 20 años después de aquel blindaje en Argentinos Juniors, el ciclo se cerró con una carta que emocionó al mundo del fútbol.

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El fin de una era.

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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, combinado al que decidió representar por sobre su par español y en donde un partido en particular fue la principal excusa para blindarlo para siempre. En 2004, mientras la Real Federación Española de Fútbol hizo todo lo posible para nacionalizarlo, el 29 de junio de ese año, la AFA organizó un amistoso ante Paraguay con el único objetivo de "blindar" formalmente al rosarino.

Claudio Chiqui Tapia se sumó a los saludos a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.
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El operativo comenzó mucho antes de ese partido. El cuerpo técnico de las juveniles, conducido por Hugo Tocalli, había recibido un video de un chico de Rosario que estaba en España. Al reproducirlo, alcanzaron cuatro jugadas para que Tocalli supiera que estaba ante alguien diferente. Sin embargo, el plantel para el Mundial Sub-17 de Finlandia ya estaba cerrado y el rastro del jugador era casi inexistente.

Para encontrarlo, uno de los colaboradores se trasladó hasta un locutorio en Monte Grande, arrancó las páginas de la guía telefónica de Rosario donde figuraba el apellido "Messi" y empezó a llamar uno por uno desde una cabina hasta que atendió la abuela del jugador, quien facilitó el número de España. Al comunicarse con Jorge Messi, la respuesta del padre fue inmediata: "Al fin que me llaman. Mi hijo se muere por jugar en la Selección Argentina y no lo llamaba nadie".

El histórico dirigente Julio Grondona se comunicó directamente con el presidente del Barcelona para destrabar la situación. El escenario del blindaje fue la cancha de Argentinos Juniors. Messi saltó al campo con el dorsal número 17, anotó en el 7-0 y asistió en otras dos conquistas. Poco después haría su debut en la mayor ante Hungría, en el mismo equipo que integraba ni más ni menos que Lionel Scaloni.

La carta de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección

Dos días después de la final del Mundial 2026, el 21 de julio, Messi escribió con su puño y letra la carta en la que anunciaba su retiro del seleccionado. La hizo pública recién hoy, con una aclaración al pie que le agregó un peso aún mayor: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", escribió el capitán.

En el cuerpo de la carta también reconoció el límite que siente: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

El cierre estuvo dedicado a los hinchas, a su familia y a cada persona con la que compartió el camino: "Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".

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