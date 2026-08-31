El día que Lionel Messi eligió a la Selección argentina por encima de España Unos 20 años después de aquel blindaje en Argentinos Juniors, el ciclo se cerró con una carta que emocionó al mundo del fútbol. Por Agregar C5N en









El fin de una era. Redes sociales

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, combinado al que decidió representar por sobre su par español y en donde un partido en particular fue la principal excusa para blindarlo para siempre. En 2004, mientras la Real Federación Española de Fútbol hizo todo lo posible para nacionalizarlo, el 29 de junio de ese año, la AFA organizó un amistoso ante Paraguay con el único objetivo de "blindar" formalmente al rosarino.

El operativo comenzó mucho antes de ese partido. El cuerpo técnico de las juveniles, conducido por Hugo Tocalli, había recibido un video de un chico de Rosario que estaba en España. Al reproducirlo, alcanzaron cuatro jugadas para que Tocalli supiera que estaba ante alguien diferente. Sin embargo, el plantel para el Mundial Sub-17 de Finlandia ya estaba cerrado y el rastro del jugador era casi inexistente.

Para encontrarlo, uno de los colaboradores se trasladó hasta un locutorio en Monte Grande, arrancó las páginas de la guía telefónica de Rosario donde figuraba el apellido "Messi" y empezó a llamar uno por uno desde una cabina hasta que atendió la abuela del jugador, quien facilitó el número de España. Al comunicarse con Jorge Messi, la respuesta del padre fue inmediata: "Al fin que me llaman. Mi hijo se muere por jugar en la Selección Argentina y no lo llamaba nadie".

El histórico dirigente Julio Grondona se comunicó directamente con el presidente del Barcelona para destrabar la situación. El escenario del blindaje fue la cancha de Argentinos Juniors. Messi saltó al campo con el dorsal número 17, anotó en el 7-0 y asistió en otras dos conquistas. Poco después haría su debut en la mayor ante Hungría, en el mismo equipo que integraba ni más ni menos que Lionel Scaloni.

Redes sociales La carta de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección Dos días después de la final del Mundial 2026, el 21 de julio, Messi escribió con su puño y letra la carta en la que anunciaba su retiro del seleccionado. La hizo pública recién hoy, con una aclaración al pie que le agregó un peso aún mayor: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".