IR A
IR A

Moria Casán rompió el silencio y les respondió a los que quieren demandarla por su serie

La artista respondió a quienes cuestionan la exitosa ficción basada en su vida que se transmite por streaming.

La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo.

La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo.

Redes sociales

Moria Casán habló sobre las posibles demandas que podrían surgir a raíz de la serie basada en su vida y dejó en claro que no está preocupada por las acciones legales que puedan iniciar algunas personas que se sientan representadas en la ficción.

La hija de la vedette salió al cruce contra la familia de la expareja de su madre.
Te puede interesar:

Sofía Gala arremetió contra la familia de Vadalá por el juicio que quieren hacer por la serie de Moria Casán: "Se quedaron..."

La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo, luego de que en el programa mencionaran que Ingrid, hija de Luis Vadalá, tendría intenciones de iniciar un juicio contra la producción. A esa versión se sumó también el nombre de Jorge Porcel Jr., quien habría expresado una postura similar respecto de la ficción. Ante estas posibilidades, la artista aseguró que quienes cuestionan la serie probablemente desconozcan cómo fueron realmente algunos episodios de su vida.

“No pienso nada, porque toda la gente que se siente ofendida por la serie o algo, primero que no debe conocer nada de mi vida y se debe haber quedado con una historia que le contaron”, sostuvo Moria. La artista también dejó una respuesta muy clara para quienes decidan recurrir a la Justicia: “Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”.

La reacción de Lali Espósito para salir de la polémica por la serie de Moria Casán

Lali Espósito decidió referirse públicamente al estreno de la ficción luego de que su ausencia en la presentación oficial despertara especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con Moria Casán. La cantante no hizo una mención directa a la polémica, pero aprovechó uno de sus shows para expresar su admiración por la artista.

En una historia publicada en sus redes sociales, Lali compartió una imagen correspondiente a una de sus presentaciones y escribió: “¡¿Quiénes son?!”. Debajo de la foto, sumó un mensaje dedicado a la producción y a Moria: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

La publicación la realizó luego de versiones que alimentaron conjeturas sobre su ausencia en la serie. La situación había alimentado versiones sobre un posible enfrentamiento entre la cantante y la diva. Pese a eso, Moria se había inclinado por quitarle importancia a esas especulaciones y aseguró sobre su vínculo con Lali: “Está todo bien”. Con su publicación, la cantante también dejó en claro su admiración por la conductora sin entrar directamente en las versiones que habían surgido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.

Revelaron el percance íntimo que Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

Coco Schedden fue chofer de Moria durante 21 años.

El histórico chofer de Moria apuntó contra Vadalá: "Sofía Gala sufrió violencia de género"

El político remarcó la contención que Moria representa en su rutina diaria.

Pato Galmarini se emocionó al hablar de Moria Casán: "Es difícil estar metejoneado a los 83"

Griselda Siciliani habló sobre Luciano Castro.

Griselda Siciliani habló de la infidelidad de Luciano Castro y se refirió al audio viral: "Una ridiculez enorme"

La propiedad de Moria Casán en Parque Leloir se destaca por su estilo ecléctico, con animal print, luces de neón, obras de arte y un amplio parque con pileta climatizada.

Animal print y luces de neón: así es la casa de Moria Casán en Parque Leloir

Joaquín Ferreira se puso en la piel de Vadalá en la serie Moria.

Joaquín Ferreira, íntimo: quién es el actor que interpretó a Vadalá en la serie de Moria Casán

últimas noticias

La Reini confesó su romance oculto con una de sus mejores amigas

La Reini confesó su romance oculto con una de sus mejores amigas

Hace 7 minutos
La modelo sueca realizó fuertes comentarios sobre su vida íntima.

El cambio de vida de Daniela Christiansson tras las confesiones sexuales de Maxi López

Hace 21 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

La dotación de personal estatal se desplomó 5,8% en un año

Hace 35 minutos
play
Chano Charpentier sobre el escenario del Regreso Tour.

Tan Biónica anunció una segunda fecha: cuándo y cómo conseguir las entradas

Hace 41 minutos
Murió Miguel Zavaleta, el líder de Suéter, a los 71 años

Murió Miguel Zavaleta, el líder de Suéter, a los 71 años

Hace 52 minutos