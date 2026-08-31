Moria Casán rompió el silencio y les respondió a los que quieren demandarla por su serie La artista respondió a quienes cuestionan la exitosa ficción basada en su vida que se transmite por streaming. Agregar C5N en









La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo. Redes sociales

Moria Casán habló sobre las posibles demandas que podrían surgir a raíz de la serie basada en su vida y dejó en claro que no está preocupada por las acciones legales que puedan iniciar algunas personas que se sientan representadas en la ficción.

La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo, luego de que en el programa mencionaran que Ingrid, hija de Luis Vadalá, tendría intenciones de iniciar un juicio contra la producción. A esa versión se sumó también el nombre de Jorge Porcel Jr., quien habría expresado una postura similar respecto de la ficción. Ante estas posibilidades, la artista aseguró que quienes cuestionan la serie probablemente desconozcan cómo fueron realmente algunos episodios de su vida.

“No pienso nada, porque toda la gente que se siente ofendida por la serie o algo, primero que no debe conocer nada de mi vida y se debe haber quedado con una historia que le contaron”, sostuvo Moria. La artista también dejó una respuesta muy clara para quienes decidan recurrir a la Justicia: “Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”.

Redes sociales La reacción de Lali Espósito para salir de la polémica por la serie de Moria Casán Lali Espósito decidió referirse públicamente al estreno de la ficción luego de que su ausencia en la presentación oficial despertara especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con Moria Casán. La cantante no hizo una mención directa a la polémica, pero aprovechó uno de sus shows para expresar su admiración por la artista.

En una historia publicada en sus redes sociales, Lali compartió una imagen correspondiente a una de sus presentaciones y escribió: “¡¿Quiénes son?!”. Debajo de la foto, sumó un mensaje dedicado a la producción y a Moria: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

Redes sociales La publicación la realizó luego de versiones que alimentaron conjeturas sobre su ausencia en la serie. La situación había alimentado versiones sobre un posible enfrentamiento entre la cantante y la diva. Pese a eso, Moria se había inclinado por quitarle importancia a esas especulaciones y aseguró sobre su vínculo con Lali: “Está todo bien”. Con su publicación, la cantante también dejó en claro su admiración por la conductora sin entrar directamente en las versiones que habían surgido.