La emocionante carta de Enzo Fernández para despedir a Messi de la Selección: "Hacía cuentas con tu edad"

El mediocampista publicó varias fotos junto a Leo y le dedicó un sentido mensaje minutos después de que el capitán anunciara su retiro de la Albiceleste. "Te vamos a extrañar mucho", se lamentó.

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una inmediata reacción entre sus compañeros. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Enzo Fernández , quien publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías junto al capitán y recordó el sueño que tenía desde chico de compartir la camiseta argentina con su ídolo.

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El mediocampista empezó su posteo recordando como lo había afectado la primera vez que Messi anunció su retiro tras la derrota en la Copa América del 2016. “Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste” , comenzó Enzo. Luego contó que, cuando era un niño, hacía cuentas con las edades de ambos para imaginar si algún día tendría la posibilidad de coincidir con Messi en la Selección.

“Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina”, relató.

Fernández recordó que, por fortuna, Messi regresó a la Selección y que la realidad terminó superando aquel sueño de su infancia. “No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos” , destacó.

El volante también hizo hincapié en el vínculo personal que construyó con el capitán desde su llegada al seleccionado. “Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más” , escribió.

En ese sentido, remarcó los consejos y gestos que recibió de Messi durante los años compartidos en la Selección: “Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”.

Finalmente, Enzo reconoció que todavía le cuesta imaginar al equipo sin Messi y sin la histórica camiseta número 10. “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera”, expresó.

“Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”, concluyó Fernández, antes de agradecerle por todo lo vivido: “Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.